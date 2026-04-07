美伊戰爭仍在持續，美國總統川普6日放話，伊朗必須在美東時間7日晚上8點前達成協議，否則該國的能源基礎設施將遭到「徹底摧毀」。外媒披露，一架美國「末日飛機」在內布拉斯加州的一處關鍵空軍基地上空盤旋。
川普6日與軍方聯合召開記者會表示，伊朗已針對結束戰爭提出提議，但條件還不夠好，要求伊朗必須於美東時間7日晚上8點前達成協議，屆時若仍沒有達成協議，「整個國家可能在一個晚上就被夷為平地，而那個晚上可能就是明天晚上」。
紐約郵報引述每日郵報報導，美國一架被稱為「末日飛機（doomsday planes）」的波音E-4B「守夜者（Nightwatch），週一被發現於內布拉斯加州的一處關鍵空軍基地上空盤旋。
「守夜者」旨在保護國家安全官員，並在核戰時期維持政府運作。航班追蹤器發現，該架E-4B「守夜者」美東時間週一（6日）上午10時17分從內布拉斯加州在奧福特空軍基地（Offutt Air Force Base）上空起飛，該基地是美國戰略司令部總部所在地。這架飛機在該區域上空至少盤旋了6次，隨後才返回基地降落。
每到局勢高度緊張的時刻，該架飛機的動向經常會被航班追蹤器的高度關注。去年，就在美國加入以色列為期12天的轟炸伊朗核設施軍事行動前幾天，該飛機的一次飛行任務也曾引起高度關注。
美國擁有一支由四架E-4B組成的機隊，全年進行例行飛行以維持軍事就緒狀態。
「守夜者」作為總統、國防部長及參謀長聯席會議主席的空中指揮中心，確保在緊急情況下能持續進行關鍵的指揮、控制與通訊。該飛機經過大幅改裝，能抵禦核爆、網路攻擊、電磁脈衝（EMP）以及其他可能威脅美國的災難。
這架「末日飛機」有三層甲板，設有18個鋪位、簡報室、團隊工作區、會議室、指揮室以及指定的休息區，其設計初衷是在國家進入緊急狀態時成為一座「飛行五角大廈（flying Pentagon）」。每架E-4B可搭載多達112名機組人員，航程超過7,000英哩。
由於其雷達罩內含有67個衛星碟形天線與天線，該機還具備熱屏蔽與核屏蔽功能，能讓指揮官與世界上任何地方的任何人進行通訊。
文章來源：American E-4B ‘doomsday plane’ takes to the skies as Trump weighs all-out strikes on Iran
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紐約郵報引述每日郵報報導，美國一架被稱為「末日飛機（doomsday planes）」的波音E-4B「守夜者（Nightwatch），週一被發現於內布拉斯加州的一處關鍵空軍基地上空盤旋。
「守夜者」旨在保護國家安全官員，並在核戰時期維持政府運作。航班追蹤器發現，該架E-4B「守夜者」美東時間週一（6日）上午10時17分從內布拉斯加州在奧福特空軍基地（Offutt Air Force Base）上空起飛，該基地是美國戰略司令部總部所在地。這架飛機在該區域上空至少盤旋了6次，隨後才返回基地降落。
每到局勢高度緊張的時刻，該架飛機的動向經常會被航班追蹤器的高度關注。去年，就在美國加入以色列為期12天的轟炸伊朗核設施軍事行動前幾天，該飛機的一次飛行任務也曾引起高度關注。
美國擁有一支由四架E-4B組成的機隊，全年進行例行飛行以維持軍事就緒狀態。
「守夜者」作為總統、國防部長及參謀長聯席會議主席的空中指揮中心，確保在緊急情況下能持續進行關鍵的指揮、控制與通訊。該飛機經過大幅改裝，能抵禦核爆、網路攻擊、電磁脈衝（EMP）以及其他可能威脅美國的災難。
這架「末日飛機」有三層甲板，設有18個鋪位、簡報室、團隊工作區、會議室、指揮室以及指定的休息區，其設計初衷是在國家進入緊急狀態時成為一座「飛行五角大廈（flying Pentagon）」。每架E-4B可搭載多達112名機組人員，航程超過7,000英哩。
由於其雷達罩內含有67個衛星碟形天線與天線，該機還具備熱屏蔽與核屏蔽功能，能讓指揮官與世界上任何地方的任何人進行通訊。
文章來源：American E-4B ‘doomsday plane’ takes to the skies as Trump weighs all-out strikes on Iran
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