我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒今（7）日為「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）舉行歐告見面會，同時宣布歐告娃娃將推出「費仔17號球衣」款式，首波採用限量6000隻方式販售，會長蔡其昌透露已是目前產能最大量，隨後苦笑說，「看到限量6000隻，我又要被罵了。」歐告娃娃自「費嫂」漢娜經典賽期間宣傳後，於全台徹底爆紅，一推出就銷售一空，聯盟多次緊急加開產線仍供不應求，蔡其昌透露，目前已經生產超過7萬隻歐告娃娃，但最新推出的「費仔17號球衣」款式，雙配色加起來就是6000隻，「已經詢問東南亞，歡迎更多製造商願意接單，趕快生產給球迷們。」蔡其昌提到，剛剛坐在台下看到這次是「限量6000隻」，就知道自己又要被罵，但他理解產能有限，「我也怕大家預繳款項等太久，一等等個半年，我認為這很不好意思，先收錢還要等那麼久，所以只能等聯盟同仁加緊腳步。」這款「費仔」身穿Team Taiwan主、客場球衣的歐告玩偶和鑰匙圈，確定8日在CPBL商城開賣，歐告娃娃售價1070元、鑰匙圈售價600元，4款商品僅限量販售6000隻，但人手一隻歐告娃娃，也衍生新的問題。「也收到許多球迷訊息，說他們的歐告娃娃不能只有一件衣服。」蔡其昌指出，已經趕快跟聯盟商品部開會討論，今年明星賽出幾件專屬歐告娃娃的衣服，現在也已經開始準備，「不管怎樣，我身為歐告爸爸，很感謝球迷支持，會把歐告娃娃的收入，努力轉換成棒球的經費，讓台灣棒球越來越好。」