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▲粉絲看到SJ銀赫被拍到像喪屍，崩潰求刪除。（圖／X）

韓國天團Super Junior迎來出道20周年，近期展開全新巡演《SUPER SHOW 10》，上週六、日回到首爾奧林匹克體操競技場舉行安可最終場。然而演出結束後，社群平台上流傳的一張合照意外掀起波瀾。一名網美在演唱會後曬出與成員銀赫的近距離合照，卻因燈光與濾鏡失調，將銀赫拍得面色慘白且神情異常，引發廣大粉絲強烈不滿，直呼他被拍到像喪屍，驚悚到被要求刪除！從曝光的照片中可以看到，銀赫雖然親切配合拍照，但畫面中的他眼周旁的暗紅眼影看起來有點可怕，帶上瞳孔變色片也讓他的瞳孔顏色顯得空洞。照片隨即被粉絲轉發到X上瘋傳，留言區瞬間湧入大量負評。許多外國網友紛紛直言：「你應該刪掉這張照片！」甚至有人毒舌評論，畫面中的銀赫看起來簡直像是《我們都死了》裡的喪屍！不少粉絲對照片的視覺效果感到相當錯愕，紛紛調侃銀赫看起來簡直像是在「拼命維持生命」，更有網友心疼地喊話：「拜託同情一下他吧！」認為銀赫在照片中看起來極度憔悴，甚至被拍出一種垂死掙扎的既視感。崩潰的粉絲們紛紛在留言區洗版，要求發文者趕快保護藝人形象，別讓這張崩壞照繼續在網路上流傳。除了合照爭議，演唱會當晚也發生驚險意外。在安可時段，舞台邊的觀眾席欄杆突然斷裂，導致3名粉絲跌落受傷。目睹全程的厲旭當場嚇到抱頭，隨即奔向台下尋求協助。事後受傷粉絲發文報平安，透露厲旭不僅在醫院大廳守候全程，東海更在深夜冒著大雨趕往醫院探視，始源也在第一時間表達關心，隊長利特在演唱會節目後直播承諾會對粉絲負責到底。