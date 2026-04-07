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開季陷入墊底低迷的埼玉西武獅，今日作客福岡 PayPay 巨蛋對戰聯盟首位、去年日職總冠軍福岡軟銀鷹隊。西武靠著先發投手隅田知一郎的好投，以及外崎修汰與仲三優太的兩發全壘打點燃火力，最終以 8 比 6 險勝，不僅中止了近期的五連敗，也打破了軟銀王牌左投大関友久的主場不敗神話。西武獅隊此戰派出國家隊代表隅田知一郎掛帥先發，主投7局被敲出7支安打、失3分。儘管他在比賽前段先後被山川穗高與近藤健介擊出全壘打，但在球隊落後的關鍵時刻，隅田成功穩住陣腳，連續解決對方中心打者，展現優異的抗壓性，最終順利奪下個人本季首勝。進攻端方面，西武在1比3落後的四局，靠著外崎修汰的兩分砲追平比數；5 局上，仲三優太更在兩出局後擊出職業生涯首支全壘打，單局進帳 4 分。反觀軟銀先發投手大関友久，此役僅投 4.1 局就被擊出 9 支安打、失 6 分（5分責失）退場，其中斷了他在主場連續 14 場不敗的紀錄。儘管軟銀在 8、9 兩局展開反撲，追回 3 分，但西武後援陣容最終守住 2 分差領先，驚險奪下勝利。賽後，西武總教練對於球隊中止連敗顯得如釋重負。針對擊出生涯首轟的仲三優太，教練給予極高評價：「他在場上的專注度非常棒，那發全壘打是氣勢反轉的重要關鍵。」拿下勝投的隅田知一郎則表示：「雖然挨了全壘打很懊悔，但隊友打回這麼多分數，我告訴自己一定要堅持下去。能為球隊止敗真的放鬆了不少。」首轟英雄仲三優太則說：「打出去那一刻感覺很好，沒想到會過牆，這顆球我會好好珍藏。」至於苦吞主場首敗的軟銀投手大関友久在賽後語帶不甘地表示：「因為自己的實力不足導致這樣的結果，感到非常後悔。」軟銀監督小久保裕紀則指出，大関今日球路偏高是致命傷，並表示球隊會針對這場比賽的失誤與投手調度重新檢討，全力備戰下一場賽事。