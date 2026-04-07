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補貼政策：以「預算緩衝」對抗108美元油價

航空業降落傘：燃油附加費調升與稅務減免

經濟學家觀點

中東戰火已持續逾一個月，隨著全球能源關鍵要道荷姆茲海峽封鎖，國際油價連番飆漲，不少國家急想對策因應。印尼政府表示，即便全球油價持續高漲，補助汽油與柴油價格將維持不變；同時也將允許航空公司調漲票價，但以不超過消費者承受能力為限。根據雅加達郵報報導，印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）6日在記者會上表示，只要今年平均油價不超過每桶97美元，補貼燃料價格「可以維持到12月」，以維護經濟穩定與國民購買力。自2月28日美伊開戰以來，德黑蘭封鎖荷姆茲海峽，導致布蘭特原油6日下午成交價逼近108美元，在戰前僅約60至70美元。這遠高於印尼國家預算假設的70美元，迫使政府增加補貼支出。財政部長浦巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）表示，即便2026年平均油價達100美元，預算仍可保護消費者。政府已鎖定約130兆印尼盾（約76.3億美元）的潛在支出縮減空間。國會第十一委員會副主席多爾菲（Dolfie Othniel Frederic Palit）6日在公聽會上指出，若油價平均達每桶100美元，國家補貼支出將增加204兆印尼盾，即使節省130兆印尼盾，仍有74兆印尼盾缺口。財政部考慮動用去年高達420兆印尼盾的現金餘額（SAL）作為緩衝，但此舉需經國會批准。由於伊朗戰爭爆發後，航空燃油價格漲幅甚至高於原油，航空公司面臨沉重壓力。政府宣布了針對航空業的救援政策，將噴射機的燃油附加費從10%調升至38%，螺旋槳飛機則為25%。為了將票價總體漲幅控制在9%至13%之間，政府將暫時免除機票增值稅，每月為此撥款1.3兆印尼盾。此外，政府也將暫時免除航空零件進口關稅，以「保障並提升航空產業競爭力」。印尼國家銀行（Permata Bank）首席經濟學家帕爾德德（Josua Pardede）週一向《雅加達郵報》表示，在油價平均每桶100美元的情況下，若不動用SAL或調漲燃料價格，將赤字維持在GDP的2.9%「技術上可行，但操作上相當吃緊」。他指出，解決補貼負擔需採多管齊下策略，包括擴大財政赤字、增加國家收入、重新分配支出，以及「必要時」動用現金儲備。安達拉斯大學（Andalas University）經濟學教授賽夫魯丁（Syafruddin Karimi）也認同此看法，並補充應優先透過削減支出與增加收入來應對，只有在能源衝擊持續時才動用SAL。他表示：「這樣的順序很重要，因為政府必須維持預算公信力，同時抑制利率負擔，避免其快速上升……國家需要更完整的財政調整方案。」財政部認為，隨著油價上漲，印尼身為煤炭與棕櫚油出口國，稅收與權利金收入也會增加。自戰爭開始以來，煤炭價格已出現兩位數增長。