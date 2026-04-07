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▲苗栗52歲男上山巡視引水管路失蹤，疑從高處墜落落水身亡。（圖／苗栗消防局提供）

苗栗縣獅潭鄉蓮台山附近昨（6）日深夜傳出一起悲劇！一名52歲劉姓男子當天中午獨自上山巡視引水管路並開啟水門，直到深夜10點多仍未返家，家屬隨即報警並上山搜尋，雖然在路旁發現其座車，卻遍尋不著人影。消警接獲報案後展開地毯式搜索，於深夜11點55分在河道發現劉男身影，疑從高處墜落落水，不幸已無生命徵象，救難人員今日凌晨1點多將遺體打撈上岸，交由警方及家屬處理，全案仍要進一步調查釐清。事發在6日深夜，苗栗縣獅潭鄉一名52歲劉姓男子，當天中午獨自前往蓮台山附近巡視引水管路並開啟水門，因山區日前大雨，家人擔心其安危，沒想到直到深夜10點多仍未見其返家，劉男哥哥隨即上山查看，發現弟弟的車輛雖停在路旁卻不見人影，隨即向大湖警分局汶水派出所報案求助。苗栗縣消防局接獲警方轉報後，立即趕赴現場，與家屬沿著河道岸邊摸黑搜尋。直到深夜11點55分，搜救人員發現劉男疑似從岸邊高處不慎跌落河道，且已無生命徵象。由於地勢影響，獅潭分隊隨即通報增派人手支援打撈，救援人員在尋獲較平緩的路線後著裝入水，於今日凌晨1點35分順利將劉男遺體打撈上岸，全案目前已交由警方與檢調進一步釐清確切墜落原因。