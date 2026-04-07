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針對亞太棒球場戶外攤販爭議事件，蔡其昌今日受訪強調只是「遠因」，針對租用方式，已居中協調很多次，聯盟立場只能協助雙方溝通，「至於他們要不要重啟溝通，我沒有辦法決定。」蔡其昌也說，早在很久以前，就認為日租模式會衍生許多問題，OT模式（認養球場）才是創造三贏的長久之計，「OT模式認養，統一獅就得認真經營，軟硬體怎麼經營，更加深在地連結，現在這樣日租，就會有很多權責歸屬問題。」統一獅球團與亞太棒球場主人台南市政府，針對亞太球場的租用方式，經過多次討論仍未果，目前採用日租形式，因而衍生戶外攤販權責歸屬問題，蔡其昌認為，長期認養的OT模式才能三贏，明顯是比較好的，「前提合法合規，你們要去談抽成、分潤再說。 」據傳雙方價碼談不攏，蔡其昌則說，如果台南市政府提出較高租用金，統一獅又認為無法回本，「那就考慮合股就好，一起把餅做大，大家才有得分，要抽成、要收益，全部都要餅夠大才有意義。」包含中職會長蔡其昌、祕書長楊清瓏，前前後後已經跟台南市政府、體育局當面溝通快10次，「我跟黃偉哲市長也見面3次，討論長期怎麼做比較好，我們也提出，日租不是最好辦法，但他們要這樣我們沒意見，總之不要變流浪貓，讓獅迷有一個固定看球的地方最重要。」蔡其昌最後無奈地說，「中職立場就是給予建議、協助溝通協調，他們要不要做，我沒有辦法決定，我之前叫他們好好談，看起來到現場也沒有談好，結果我今天還要站在這裡幫他們回應這件事，應該請黃偉哲市長來回應大家。」