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一名在伊朗被擊墜的美國F-15E戰機飛行員，經過一天多後奇蹟般獲救，引發關注，飛行員在面對危機當下彈射逃生保住一命。但事實上，彈射風險也非常高，不是絕對能存活，退役美軍也透露了背後的風險因子。根據紐約郵報報導，美國海軍戰鬥機武器學校（TOPGUN）畢業生、無墜落英雄基金會（NFHF）主席巴克利（Matthew Buckley）曾在兩次伊拉克部署期間駕駛 F/A-18 Hornet 執行44次作戰任務。他表示，上週F-15E打擊鷹式戰鬥機在伊朗上空被擊落時，飛官和武器系統官面臨的是「死亡或彈射」的嚴峻抉擇。巴克利提到，「當飛行員或機組人員不得不彈射後，絕對需要擔心他們的身體狀況，因為彈射是人體能承受的最暴力經歷之一」；他指出，人類的身體本來很難承受瞬間10到20倍G力。巴克利形容，彈射就像一次「火箭般的飛行」，同時還伴隨著「每小時500英里的強烈氣流衝擊」，如果身體姿勢不是完全正確，就可能釀成災難。只要乘員的四肢稍微鬆動，就可能發生肋骨骨折，甚至可能把手臂也可能整個被扯下。他也提到，很多人以為既然是戰鬥機飛行員，接受過彈射跳傘相關訓練一定沒問題，但其實不然，彈射座椅訓練設備與「真正的彈射」相比仍差距很大。實際的彈射逃生現場只有短短幾秒的過程，且需要極高精準度，飛行員「其實並不會針對這個過程進行真正的訓練」。巴克利表示，彈射時的巨大壓力通常會造成脊髓損傷等問題。他還提到，在早期年代，有些空軍士兵會失去雙腿或雙腳，因為彈射啟動時，他們的腳卡在座艙罩或踏板上。巴克利說，軍方對成功彈射的定義是：飛行員拉動彈射手把、座艙罩彈開、彈射火箭啟動、降落傘打開。至於飛行員後來發生什麼，就只能聽天由命。