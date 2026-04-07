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西班牙商務辦事處處長 Germán Bejarano今（7）日首度拜會高雄市長陳其邁，雙方就城市基礎建設、產業合作、智慧城市及觀光推廣等議題深入交換意見，期盼在既有交流基礎上，持續深化高雄與西班牙的多元合作。陳其邁指出，西班牙文化廣受台灣民眾喜愛，足球、建築與美食已深入民眾生活，而高雄輕軌系統與高雄流行音樂中心的建設皆有西班牙團隊參與，尤其2024年西班牙國慶慶祝活動首度移師高雄舉辦，在高雄流行音樂中心點亮西班牙國旗代表色燈光，在高雄引發廣泛迴響。去年，西甲聯賽青訓隊亦來高雄推動國際足球交流，讓在地青少年接觸西班牙足球文化，多元的互動也讓高雄與西班牙的友誼更加緊密。陳其邁也分享高雄在半導體產業及智慧城市的發展歷程，去年市府團隊亦赴巴塞隆納參加全球智慧城市展，與巴塞隆納市政府就智慧城市發展深度對話，雙邊城市互動日趨多元緊密，歡迎西班牙商務辦事處未來多於高雄舉辦推廣活動，讓市民更深入認識西班牙文化，期盼持續與西班牙在多元面向深化合作。Bejarano則肯定高雄快速的城市發展，強調西班牙與高雄已建立良好合作基礎，西班牙企業在交通、水資源處理及海水淡化等基礎建設領域具相當優勢，並於歐盟體系中擁有完善的研發能量，期待未來促成更多產官合作機會。尤其，近年台灣民眾對西班牙文化的認識持續提升，其中聖雅各之路（Camino de Santiago）更廣受歡迎，期盼未來與高雄市政府攜手推動交流，進一步促進雙邊互動。