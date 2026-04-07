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布局2026百里侯爭霸戰，民進黨選舉對策委員會今（7）日開會聚焦台北市與桃園市長提名。在台北市長人選上，在行政院副院長鄭麗君參選機率大降後，由立委沈伯洋角逐首都市長的呼聲最高，據了解，席間選對會成員持續就個人特質與競爭力做綜合討論，並點出沈伯洋「高仇恨值」、「市政論述不足」等擔憂，但黨內高層屬意徵召沈伯洋對戰蔣萬安的意圖已趨明朗，只差時間鋪成，最快預計在4月底「華麗出場」。在鄭麗君參選機率大降後，黨主席賴清德有意徵召沈伯洋對戰爭取連任的蔣萬安，在清明連假期間，網路對沈伯洋的評論正反兩極，討論熱烈。民進黨選對會台北市與桃園市長提名上午開會，歷經約兩個小時的討論，在台北市人選中，包含綠委沈伯洋、范雲、行政院副院長鄭麗君、壯闊台灣創辦人吳怡農，甚至秘書長徐國勇均被點名，不過朝提名沈伯洋為目標。據了解，在台北市人選中，選對會成員討論熱烈，連徐國勇也被點名，有成員當場詢問徐國勇是否參選，「如果你要選，我就幫你說！」不過，徐國勇露出一抹神秘微笑，並未正面回應。選對會成員關切沈伯洋近期的輿論反應，也詳盡分析沈伯洋的優劣勢，在優點部分，沈的論述能力好、學經好，畢業於建中、台灣大學法律學系，也遠赴美國賓夕法尼亞大學、加州大學爾灣分校讀書，返台後擔任副教授；缺點部分，有成員憂心，一旦沈伯洋出場，國民黨、民眾黨勢必會傾全力攻擊「大罷免」、「黑熊學院」等議題，一旦將市政議題變成「抗中保台」題，恐會傷害個人及黨，也因此有成員建議，北市這局不用急著拍板，而是要先替候選人「鋪陳」。另有成員表示，若今天決定推派沈伯洋，全黨就要全力幫助，包含推出市政白皮書等，而沈個人也要轉換人設；該成員也建議，在場身兼成員的立委，「你們每天都看到沈伯洋，也要交代他，如果要投入選舉，現在就要開始做功課」。對於何時會通過提名，知情人士表示，台北、桃園應該會在4月底掀牌，「總是要讓候選人有鋪陳，再華麗出場、讓人驚艷」；該人士肯定沈伯洋的論述能力，但外界認為其專長僅在國防、外交、國安「有點可惜」，希望未來沈能多多闡述台北市政的願景，展現多元一面。另有綠營人士表示，被點名者有其優秀之處，每位人選都有各自說服市民的可能性，但台北市是重中之重，不用「為了提名而提名」而倉促拍板，除了讓更多黨內聲音、討論能更多元呈現外，市政上的討論更是必要；該人士提醒，不論最後選對會推派誰，都需要幕僚談論市政論述，這才是負責的政黨以及候選人所該努力的方向。針對如何化解沈伯洋「高仇恨值」的難題，綠營人士指出，沈伯洋很聰明，若有強大幕僚團隊輔助，形象重塑並非難事，然而，該人士也警示，力求連任的蔣萬安坐擁龐大的媒體資源與友軍系統，屆時若針對「抗中保台」標籤、黑熊學院，甚至其父親赴中經商等爭議發動攻擊，民進黨恐將陷入泥淖，光是應對負面文宣就可能疲於奔命。