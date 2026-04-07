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SpeXial合體拍節目？偉晉經紀人17字回應：沒聽說

Teddy涉閃兵 恐無望加入新節目

男團SpeXial消失演藝圈多年，近日傳出將效仿棒棒堂合體拍節目《特別任務-MISSION SPECIAL》。對此，今（7）日TVBS未否認，回應《NOWNEWS今日新聞》：「敬請期待，謝謝！」，是否再度以團體模式重返螢光幕，仍是未知數！近幾年掀起男團合體熱潮，近日傳出SpeXial也將效仿棒棒堂節目《來吧！哪裡怕》的模式，推出全新實境節目《特別任務-MISSION SPECIAL》，預計拍攝13集，已獲得文化部500萬元補助。對此電視台語帶玄機表示「敬請期待」。不過根據《鏡報》報導，黃偉晉被問到合體一事，表示未收到相關消息，強調偉晉今年會以發個人專輯為主，節目似乎仍有變數。稍早TVBS再度回應，透露目前仍在確認完整名單，節目仍未定案。SpeXial在2012年以4人形式出道，初代成員包括宏正、偉晉、明杰、子閎，之後陸續加入Teddy、Evan（馬振桓）、連晨翔、以綸、風田、易恩、Dylan（熊梓淇）、執（趙志偉），不過，成員們因各自的學業、兵役問題，始終難湊到完整體。▲SpeXial（如圖）在2012年以4人形式出道，團體經歷多次成員變動。（圖／翻攝自KKBOX）SpeXial在2020年左右，漸漸淡出螢光幕，成員們也各自單飛發展，在戲劇、唱片、主持等領域發展，時隔6年有望再度以團體形式出現在大眾面前，消息曝光後，讓粉絲們高度期待，直呼：「期待新節目」、「終於要合體了嗎」。不過Teddy（陳向熙）去年5月被抓包以假病歷逃兵，還在面臨審判，應該是無法參與節目。