台灣自來水公司表示，4月8日（周三）基隆市、新北市、桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、宜蘭縣將實施停水作業，原因包含汰換管線工程、檢漏作業分段測試與漏水調查等。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣4月8日停水降壓影響範圍與時間懶人包，其中嘉義市西區、台中市太平區及東區部分地區將停水長達8.5小時，提醒民眾記得提前儲水，並關閉抽水馬達電源。
📍本文摘要
◼︎基隆市4/8停水範圍
◼︎新北市4/8停水範圍
◼︎桃園市4/8停水範圍
◼︎台中市4/8停水範圍
◼︎南投縣4/8停水範圍
◼︎雲林縣4/8停水範圍
◼︎嘉義市4/8停水範圍
◼︎台南市4/8停水範圍
◼︎高雄市4/8停水範圍
◼︎屏東縣4/8停水範圍
◼︎花蓮縣4/8停水範圍
◼︎宜蘭縣4/8停水範圍
◼︎基隆市4/8停水範圍一次看
🕦停水時間：4月8日上午9時至中午12時（共3小時）
📌停水原因：基隆市復興街小區汰換管線工程。
📍停水影響區域
劉銘傳路、延平街、復興街、愛七路、仁二路119巷（高地供水區域）。
◼︎新北市4/8停水範圍一次看
🕦停水時間：4月8日凌晨0時至清晨6時（共6小時）
📌停水原因：辦理中平小區檢漏作業分段測試與漏水調查。
📍停水影響區域
新莊區：中平路、中港一街、和興街、復興路一段、永樂街、泰安街、泰順街；以上皆含附近巷弄。
◼︎桃園市4/8停水範圍一次看
🕦停水時間：4月8日上午11時至晚上18時（共7小時）
📌停水原因：辦理龜山區文化一路86-18號旁用戶新舊管連接事宜。
📍停水影響區域
龜山區：文化一路。
◼︎台中市4/8停水範圍一次看
🕦停水時間：4月8日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理十甲北街汰換管線工程。
📍停水影響區域
太平區：十甲北一街、振福路、旱溪東路一段。
東區：二聖街、十甲北一街、十甲北二街、十甲北街、十甲路、旱溪東路一段、東英路。
◼︎南投縣4/8停水範圍一次看
🕦停水時間：4月8日上午10時至下午17時30分（共7.5小時）
📌停水原因：辦理民生路管線汰換工程斷管連接。
📍停水影響區域
草屯鎮：嘉興街、富林路二段、新生路、正氣街、正義街、民生一街、民生三街、虎山路。
◼︎雲林縣4/8停水範圍一次看
🕦停水時間：4月8日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理虎尾鎮台榮及土庫鎮源欣興等公司供水管線工程管線連接作業。
📍停水影響區域
埤腳里西半部分區域停水。
◼︎嘉義市4/8停水範圍一次看
🕦停水時間：4月8日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理嘉義市民生北路、中正路、光彩街、蘭井街、延平街、西榮街等路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
西區：西榮里西榮街107號至109號、延平街374號至388號、延平街359號至389號等沿途用戶。
◼︎台南市4/8停水範圍一次看
🕦停水時間：4月8日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：配合水利局永康區污水下水道改遷工程，辦理管線停水施工作業。
📍停水影響區域
永康區：大同街380巷11弄、大同街362號至672號雙數側（含巷弄）。
◼︎高雄市4/8停水範圍一次看
🕦停水時間：4月8日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理高市橋頭區里林東西路等汰換管線工程。
📍停水影響區域
岡山區：鹽埔路、白米路。
橋頭區：三仙路、三德西路、三德路、中正路、五林路、公厝北路、南北路、合興街、圓環、鹽埔路、大仁路、建樹路、德松路、成功路、新生路、朝富路、東林路、林北路、樹德路、民主街、瑞祥一街、瑞祥三街、瑞祥二街、瑞祥五街、甲樹路、白樹路、站前街、美德街、興樹路、芋寮路、芋寮路南段、芋林路、西林路、里林東路、里林西路、鐵道北路。
◼︎屏東縣4/8停水範圍一次看
🕦停水時間：4月8日下午13時至下午16時（共3小時）
📌停水原因：屏東縣屏東市頂柳里等巷道延管工程斷管連結。
📍停水影響區域
屏東市：中山路、敬軍路。
◼︎花蓮縣4/8停水範圍一次看
🕦停水時間：4月8日上午8時30分至下午16時30分（共8小時）
📌停水原因：山下小區汰換管線工程南華一街與山下路交叉口新舊管聯絡。
📍停水影響區域
吉安鄉：南華一街、南華二街、吉昌三街、山下路、山腳一街、福昌路、福興七街、福興五街、福興八街、福興六街、福興路、華興三街、華興四街。
◼︎宜蘭縣4/8停水範圍一次看
🕦停水時間：4月8日凌晨0時至清晨7時（共7小時）
📌停水原因：辦理枕山低地小區夜間斷水作業。
📍停水影響區域
員山鄉：同新路、山前路、新城路、枕山路、永同路一段、永同路三段、永同路二段、永廣路、永金一路、永金三路、永金二路、溫泉路、蘭城路、頭分路。
宜蘭市：同新路、新城路、永同路一段、永金三路。
礁溪鄉：蘭城路。
🕦停水時間：4月8日下午13時至下午17時（共4小時）
📌停水原因：辦理宜蘭縣宜蘭市梅洲二路等管線改善工程新舊管連絡。
📍停水影響區域
宜蘭市：富農路、梅洲一路、富農路、水源路、大坡路二段。
礁溪鄉：梅洲一路。
🕦停水時間：4月8日下午13時至下午17時（共4小時）
📌停水原因：員山鄉永金路22號用戶用水新改裝工程。
📍停水影響區域
員山鄉：永金路。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
台灣自來水公司建議，民眾應在停水前約6小時提前完成儲水作業，並於停水期間關閉抽水機電源，不僅可避免用電安全疑慮，也能降低環境乾燥引發火災的風險。待恢復供水後，可同時開啟家中各處水龍頭排放空氣，有助於讓水壓更快恢復穩定。
此外，若居住在供水管線末端、高樓層或地勢較高地區，用水恢復時間可能相對延後。若復水後仍出現水壓不足或無水情形，建議主動聯繫台灣自來水公司，由專人到場檢查處理，以確保供水狀況正常，保障用水品質。
資料來源：台灣自來水公司
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◼︎基隆市4/8停水範圍
◼︎新北市4/8停水範圍
◼︎桃園市4/8停水範圍
◼︎台中市4/8停水範圍
◼︎南投縣4/8停水範圍
◼︎雲林縣4/8停水範圍
◼︎嘉義市4/8停水範圍
◼︎台南市4/8停水範圍
◼︎高雄市4/8停水範圍
◼︎屏東縣4/8停水範圍
◼︎花蓮縣4/8停水範圍
◼︎宜蘭縣4/8停水範圍
◼︎基隆市4/8停水範圍一次看
🕦停水時間：4月8日上午9時至中午12時（共3小時）
📌停水原因：基隆市復興街小區汰換管線工程。
📍停水影響區域
劉銘傳路、延平街、復興街、愛七路、仁二路119巷（高地供水區域）。
🕦停水時間：4月8日凌晨0時至清晨6時（共6小時）
📌停水原因：辦理中平小區檢漏作業分段測試與漏水調查。
📍停水影響區域
新莊區：中平路、中港一街、和興街、復興路一段、永樂街、泰安街、泰順街；以上皆含附近巷弄。
🕦停水時間：4月8日上午11時至晚上18時（共7小時）
📌停水原因：辦理龜山區文化一路86-18號旁用戶新舊管連接事宜。
📍停水影響區域
龜山區：文化一路。
🕦停水時間：4月8日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理十甲北街汰換管線工程。
📍停水影響區域
太平區：十甲北一街、振福路、旱溪東路一段。
東區：二聖街、十甲北一街、十甲北二街、十甲北街、十甲路、旱溪東路一段、東英路。
🕦停水時間：4月8日上午10時至下午17時30分（共7.5小時）
📌停水原因：辦理民生路管線汰換工程斷管連接。
📍停水影響區域
草屯鎮：嘉興街、富林路二段、新生路、正氣街、正義街、民生一街、民生三街、虎山路。
🕦停水時間：4月8日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理虎尾鎮台榮及土庫鎮源欣興等公司供水管線工程管線連接作業。
📍停水影響區域
埤腳里西半部分區域停水。
🕦停水時間：4月8日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理嘉義市民生北路、中正路、光彩街、蘭井街、延平街、西榮街等路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
西區：西榮里西榮街107號至109號、延平街374號至388號、延平街359號至389號等沿途用戶。
🕦停水時間：4月8日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：配合水利局永康區污水下水道改遷工程，辦理管線停水施工作業。
📍停水影響區域
永康區：大同街380巷11弄、大同街362號至672號雙數側（含巷弄）。
🕦停水時間：4月8日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理高市橋頭區里林東西路等汰換管線工程。
📍停水影響區域
岡山區：鹽埔路、白米路。
橋頭區：三仙路、三德西路、三德路、中正路、五林路、公厝北路、南北路、合興街、圓環、鹽埔路、大仁路、建樹路、德松路、成功路、新生路、朝富路、東林路、林北路、樹德路、民主街、瑞祥一街、瑞祥三街、瑞祥二街、瑞祥五街、甲樹路、白樹路、站前街、美德街、興樹路、芋寮路、芋寮路南段、芋林路、西林路、里林東路、里林西路、鐵道北路。
🕦停水時間：4月8日下午13時至下午16時（共3小時）
📌停水原因：屏東縣屏東市頂柳里等巷道延管工程斷管連結。
📍停水影響區域
屏東市：中山路、敬軍路。
🕦停水時間：4月8日上午8時30分至下午16時30分（共8小時）
📌停水原因：山下小區汰換管線工程南華一街與山下路交叉口新舊管聯絡。
📍停水影響區域
吉安鄉：南華一街、南華二街、吉昌三街、山下路、山腳一街、福昌路、福興七街、福興五街、福興八街、福興六街、福興路、華興三街、華興四街。
🕦停水時間：4月8日凌晨0時至清晨7時（共7小時）
📌停水原因：辦理枕山低地小區夜間斷水作業。
📍停水影響區域
員山鄉：同新路、山前路、新城路、枕山路、永同路一段、永同路三段、永同路二段、永廣路、永金一路、永金三路、永金二路、溫泉路、蘭城路、頭分路。
宜蘭市：同新路、新城路、永同路一段、永金三路。
礁溪鄉：蘭城路。
📌停水原因：辦理宜蘭縣宜蘭市梅洲二路等管線改善工程新舊管連絡。
📍停水影響區域
宜蘭市：富農路、梅洲一路、富農路、水源路、大坡路二段。
礁溪鄉：梅洲一路。
📌停水原因：員山鄉永金路22號用戶用水新改裝工程。
📍停水影響區域
員山鄉：永金路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司建議，民眾應在停水前約6小時提前完成儲水作業，並於停水期間關閉抽水機電源，不僅可避免用電安全疑慮，也能降低環境乾燥引發火災的風險。待恢復供水後，可同時開啟家中各處水龍頭排放空氣，有助於讓水壓更快恢復穩定。
此外，若居住在供水管線末端、高樓層或地勢較高地區，用水恢復時間可能相對延後。若復水後仍出現水壓不足或無水情形，建議主動聯繫台灣自來水公司，由專人到場檢查處理，以確保供水狀況正常，保障用水品質。
資料來源：台灣自來水公司