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民進黨持續備戰九合一選舉，而在台北市長人選方面，不僅行政院副院長鄭麗君、民進黨立委王世堅都被點名，甚至知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一。對此，百萬網紅Cheap表示，有意願、有實戰經驗的壯闊台灣創辦人吳怡農被看沒有。Cheap今（7）日在臉書發文表示，民進黨最喜歡的人選，本來是鄭麗君，但難纏的對手不願意選，所以盤點了其他口袋名單；前民進黨祕書長林右昌是正國會大阿哥，形象還可，但操盤基隆四連敗，市長、立委、兩次罷免通通慘敗，被打入冷宮；立委吳思瑤攻擊性太強、仇恨值高；沈伯洋被財經網美說是政治門外漢，天天扯認知作戰，仇恨值甚至比吳思瑤還高；立委吳沛憶存在感低；對社民黨台北市議員苗博雅而言，爭取不分區，接范雲的棒子進立法院比較實在。話鋒一轉，Cheap分析，把這6個人一字排開，再對比吳怡農，沒仇恨值、形象清新，連藍營支持者都不討厭他，且實戰經，兩次輸給老國民黨的政治明星都輸得不難看，國防專業也不輸黑熊，甚至更符合目前的國家大戰略，「連不是民進黨的苗博雅都被點名了，結果有意願、有實戰經驗的吳怡農被看沒有？」