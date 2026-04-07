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▲天母球場味全龍與樂天桃猿之戰，確定因雨延賽，補賽日為6月2日。（圖／味全龍提供）

中華職棒富邦悍將今（7）日持續在大本營新莊主場迎戰「黃衫軍」中信兄弟，由於新莊雨勢不斷，聯盟在傍晚17點10分左右宣布，新莊賽事確定因雨延賽，補賽日期為5月12日，原場地新莊球場舉行。此外，天母球場樂天桃猿與味全龍之戰，同樣受到雨勢影響，因雨延賽，補賽日為6月2日，於原場地天母球場舉行。兄弟開季7戰僅拿1勝，近期吞下4連敗，今日推出洋投勝騎士（Mario Sanchez）力拚止敗，但新莊球場從深夜就下起大雨，雖然今早雨勢有減緩，但接近中午時，又開始下起綿綿細雨。雖然場內雨勢不小，悍將與兄弟的球員仍在場邊進行訓練，尤其是悍將捕手群，不畏雨勢，與捕手教練展開高飛球訓練。兄弟則有選手進行傳接球熱身賽。傍晚約17點10分，聯盟正式宣佈今日新莊賽事因雨延賽，補賽日為5月12日，原場地舉行。悍將主場開幕5連戰，門票銷售狀況火熱，無奈受到雨勢影響，共有2場比賽延賽。此外，天母球場樂天桃猿與味全龍之戰，同樣受到雨勢影響，因雨延賽，補賽日為6月2日，於原場地天母球場舉行。