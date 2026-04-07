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▲BTS揭露柾國做200個杜拜巧克力Q餅給大家吃。（圖／YouTube@WIRED）

柾國親做200個杜拜巧克力 連義大利麵都在行

南韓天團BTS防彈少年團3月發行專輯《ARIRANG》全面回歸樂壇，他們近來飛歐美宣傳，受訪意外曝光從軍中學會刀工的柾國，竟親手做了200個日前在韓國的爆紅甜點「杜拜巧克力Q餅」給工作人員吃，其他成員震驚大喊「為什麼我沒拿到！」柾國也說是在當兵時學會刀工，Jimin補充他因為做菜常流血，熱愛下廚溢於言表。BTS接受WIRED訪談回答問題，大家都好奇柾國最近為何愛下廚，他就透露當兵時學會刀工，「我本來就很喜歡一個人做點什麼，平常也很愛邊看影片邊下廚。」SUGA跟JIN就說柾國還親手做了200個國際爆紅的甜點「杜拜巧克力Q餅」給工作人員吃，其他成員聽聞嚇到，還問「為什麼我沒拿到！」沒吃到「柾國牌杜拜QQ餅乾」感到很可惜。柾國則暖心表示：「我今天晚上也打算再做。」滿足成員的願望，j-hope順勢稱讚柾國連義大利麵都會做，「料理真的很厲害。」V則說：「他在家裡也常常做給我們吃！」一一認證柾國私下就是團內的料理擔當。柾國在2023年12月以陸軍身分入伍，經過第5步兵師新兵教育隊訓練後，曾在砲兵旅以炊事兵身分服役。Jimin也代替他提到當時的辛苦，表示：「柾國因為做菜，手上常常弄到流很多血。」話題也延伸到柾國「黃金忙內」暱稱由來，當柾國問「我為什麼會被叫黃金忙內」時，j-hope解釋：「因為他什麼都做得好，是像六角形戰士一樣全能的成員。」RM也笑說：「這是出道時就有的綽號，而且他連胎夢都是黃金。」爆料超逗趣。