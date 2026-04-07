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▲《閃動格子》正式進駐南港車站 Global Mall，南港旗艦概念館門口外觀亮相，成為結合娛樂、餐飲與社交體驗的新據點。（圖／翻攝畫面）

▲《閃動格子》南港旗艦概念館導入全新 400 吋大型互動螢幕，除可作為互動遊戲體驗設備外，也串聯餐廳內用區域，打造結合娛樂、用餐與社交的沉浸式場域。（圖／翻攝畫面）

隨著體驗經濟與沉浸式娛樂市場持續成長，結合互動科技與實體遊戲的娛樂品牌《閃動格子》於全台多個據點布局，也正式進駐台北南港車站 Global Mall，打造占地約200坪的「南港旗艦概念館」，並以「運動、遊戲、社交」為核心，布局複合式娛樂新場域，搶攻年輕族群、親子客層及企業活動市場。《閃動格子》表示，南港新據點主打自主研發的LED 感應地磚與即時互動系統，玩家可透過跳躍、閃避、競技與合作等方式完成挑戰，每場遊戲可支援2至10人同時參與。相較傳統以單人操作或靜態觀賞為主的娛樂形式，品牌希望透過高互動設計，提升參與感與社交性，回應市場對實體體驗內容升級的需求。營運長陳崑元表示，近年消費者對娛樂的需求已從單純休閒，進一步轉向強調互動參與與情感連結的體驗型消費。《閃動格子》不僅著重遊戲本身，也希望藉由場域設計，創造讓玩家快速建立交流與合作的社交情境。除核心互動遊戲區外，南港旗艦概念館亦整合沉浸式光影體驗空間、親子沙坑、桌遊社交區，並導入「格拉比主題餐廳」與「閃BAR」等餐飲內容，串聯遊玩、用餐、聚會與夜間社交等多元需求，延伸整體停留時間與消費場景，打造複合式娛樂生活空間。在商業布局上，《閃動格子》也同步鎖定企業客群，推出包場與客製化團建活動服務，結合團隊競技、活動規劃與聚會需求，拓展 B2B 市場。品牌指出，南港車站具備高鐵、台鐵及捷運三鐵共構優勢，周邊商辦與展覽館聚集，具備穩定人流與商務活動需求，有助於多元客群導入與場域經營。《閃動格子》表示，未來南港據點將作為品牌整合「娛樂、餐飲、社交」模式的重要示範場域，持續投入互動技術與內容創新，並透過跨界合作與品牌聯名，擴大市場布局，朝亞洲沉浸式娛樂品牌目標邁進。