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▲台灣家樂福在2023由統一企業收購，並且在2025年底經董事會決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約。（圖／資料照片）

台灣家樂福新名稱出爐了？家樂福被統一併購後，2025年底公布終止與法國家樂福品牌授權合約，將啟動更名計畫，預計在今年5月公布新名稱，並且更換全台門市招牌。近期就有網友分享，家樂福分公司已悄改名「樂家康」，讓外界猜測是否為新名稱，業者則回應新品牌名稱尚未揭曉，未來將會正式公告。台灣家樂福在2023由統一企業收購，並且在2025年底經董事會決議，目前公司已從原本的「家福股份有限公司」，更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。並且業者曾透露，新名稱將在今年5月正式公開，屆時全台門市也會換上新招牌。近期有網友發現，多家原本以「家樂福」為名的分公司，已悄悄更名為「樂家康」，引發外界猜測這可能是未來的新品牌名稱。新名稱一出，立刻在網路上引發熱議。有民眾猜測，「樂家康」可能是結合「家樂福」與「康是美」的創意命名；部分網友認為這個名稱相當不錯，但也有人建議，「家好康」念起來更順口、更容易記憶。