在印尼打趴星巴克的「凱娜克咖啡Ken
angan Coffee」來台灣了！進駐新光三越台北信義新天地A11，4月10日起首三日「全飲品買一送 一」開幕優惠，推薦日賣10萬杯的棕櫚糖招牌拿鐵、台灣限定輕雪白拿鐵、限量「開心果瑪奇朵」等菜單價格搶先看，《NOWNEWS今日新聞》記者開箱試喝，真實口感曝光；官方表示，預計5月中旬前再開中壢、桃園兩店。
打趴星巴克！印尼凱娜克咖啡Ken
angan Coffee登台
凱娜克咖啡Ken
angan Coffee於2017年在印尼發跡，印尼語「Kenangan」為時光、回憶的意思，取名旨在期待透過咖啡創造美好回憶；愛心Logo設計則象徵記憶 裡的溫暖。
凱娜克咖啡是印尼單周展店速度最快的咖啡品牌，店舖數超越星巴克成為龍頭；現今版圖遍佈新加坡、馬來西亞、澳洲、菲律賓、印度等市場，全球市值超過12
億美元，有「東南亞唯一咖啡獨角獸」品牌之稱。 2026凱娜克咖啡登台，憑藉咖啡豆產國、冠軍咖啡豆與平均百元價格三大優勢來勢洶洶，首家門市進駐新光三越台北信義新天地A11，4月10日正式開幕；官方表示，預計於五月中旬前再開中壢、桃園兩店。
日賣10萬杯棕櫚糖拿鐵！凱娜克咖啡來台：減糖一半
台灣凱娜克咖啡表示，選用全球前三大咖啡產國印尼的高品質豆種，
包含峇里島與蘇門答臘島的阿拉比卡等咖啡豆， 搭配契作農場優勢，有效控管成本並確保品質穩定；並選用高壓萃取製程義式咖啡機，確保達到Farm to Cup風味水準的咖啡豆品質。
由總部嚴選獲「IIAC（International Institute of Coffee Tasters，國際咖啡品鑑者協會）」評鑑冠軍的「SOE咖啡（Si
ngle Origin Espresso）」，來自單一產區峇里島金塔馬尼火山區咖啡豆，口感圓潤帶有熱帶水果風味、及焦糖與可可碎甜感，提供12oz、16oz和20oz三種尺寸，小杯12oz只要新台幣89元。
此系列咖啡豆由於火山土壤含有豐富礦物質，使「
峇里島火山金豆美式」帶出圓潤口感，整體呈現熱帶水果、 甜橙與莓果的細膩變化，並由焦糖與可可碎（cocoa nibs）的濃郁甜感作為基底支撐。官方表示，針對台灣市場提供在地化選擇，「咖啡經過甜度調整，與印尼相比『減醣約一半』」，且咖啡豆採淺中烘培」。
而曾創下24小時、日賣10
萬杯佳績的招牌「凱娜克拿鐵」，，推薦台灣消費者入門款搶先品飲。 以加入低升糖指數的天然棕櫚糖，帶出溫和甜度，喝得到細微焦糖與堅果香氣特色
台灣「凱娜克咖啡」菜單搶先看！限定輕雪白拿鐵真實口感曝光
呼應果咖熱潮，凱娜克咖啡也打造茉莉花茶混調咖啡的「
白茉輕美式」、放入鮮水蜜桃顆粒的「蜜桃P美式」等「風味美式」系列，帶來滑順不苦澀、 低咖啡因、低負擔的咖啡調飲新選擇。
台灣限定「輕雪白拿鐵」系列，則使用油脂相較滑順，
介於鮮奶與鮮奶油之間的乳脂調飲，官方推薦「抹茶輕雪拿鐵」、「 白茉輕雪拿鐵」，入喉比起拿鐵更濃厚；《NOWNEWS今日新聞》實際試喝「海鹽焦糖清雪拿鐵」，乳感醇厚、甜中帶鹹，口感有點特別。喜歡輕盈感的咖啡控，則推薦「十勝奶蓋」系列。
而時下流行的生椰拿鐵，在凱娜克咖啡取名為「叩叩娜」系列，
推薦椰奶比例完美的「叩叩娜鐵」，嚐鮮風味清新、不過度濃厚的口感，標榜不愛椰奶的人都能輕鬆喝；話題「開心果瑪奇朵」則選用純中東產開心果，主打 纖細奶香散發濃郁堅果氣息，開幕期間每限量供應。
輕食鬆餅也開賣！仁當辣燻牛肉、白胡椒芋頭芝士好特別
致力融合亞洲風味的凱娜克咖啡，台灣首店也開賣烘焙類輕食；延續清真認證制度，供應以牛肉、
雞肉與海鮮為主的輕食。
主打表皮吃得到酥脆感的迷你可頌鬆餅，使用法國麵粉製作出帶Q口感，《NOWNEWS今日新聞》開箱試吃「
仁當辣燻牛肉鬆餅」，先抹入椰奶、香茅、南薑等香料燉煮的獨家仁當醬、再夾入鹹香煙燻醃漬牛肉片，滿滿異國風味；官方推薦，加 以白胡椒打造的「芋頭芝士鬆餅」， 呼應台灣人喜愛的鹹甜滋味。
另有「蘋果酥」、「肉桂酥」、「巧克力酥」任選2款
89元；或淋上招牌棕櫚糖賦味的「棕櫚糖小鬆餅」可嚐鮮。
買一送一！新光三越A11「凱娜克咖啡」4/10開幕
台灣凱娜克咖啡首店位在新光三越台北信義新天地A11，4月10日至4月12日開幕首三日超值優
惠，全飲品「同品項買一送（ 一」 限相同糖量與冰量，凱娜冰系列與開心果瑪奇朵除外）；註冊APP會員，即可獲得「29元折價券」5張（折價券限每杯使用一張）；每日開啟APP，天天加碼送「9元折價券」 2張（限當日使用）。
凱娜克咖啡新光A11時光店 資訊
地址：台北市信義區松壽路11號2樓
時間：平日11:00-21:30、假日11:00-22:
00
電話：02-2722-0369
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凱娜克咖啡Ken
凱娜克咖啡是印尼單周展店速度最快的咖啡品牌，店舖數超越星巴克成為龍頭；現今版圖遍佈新加坡、馬來西亞、澳洲、菲律賓、印度等市場，全球市值超過12
台灣凱娜克咖啡表示，選用全球前三大咖啡產國印尼的高品質豆種，
由總部嚴選獲「IIAC（International Institute of Coffee Tasters，國際咖啡品鑑者協會）」評鑑冠軍的「SOE咖啡（Si
而曾創下24小時、日賣10
呼應果咖熱潮，凱娜克咖啡也打造茉莉花茶混調咖啡的「
台灣限定「輕雪白拿鐵」系列，則使用油脂相較滑順，
致力融合亞洲風味的凱娜克咖啡，台灣首店也開賣烘焙類輕食；延續清真認證制度，供應以牛肉、
主打表皮吃得到酥脆感的迷你可頌鬆餅，使用法國麵粉製作出帶Q口感，《NOWNEWS今日新聞》開箱試吃「
另有「蘋果酥」、「肉桂酥」、「巧克力酥」任選2款
台灣凱娜克咖啡首店位在新光三越台北信義新天地A11，4月10日至4月12日開幕首三日超值優
凱娜克咖啡新光A11時光店 資訊
地址：台北市信義區松壽路11號2樓
時間：平日11:00-21:30、假日11:00-22:
電話：02-2722-0369