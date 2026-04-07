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中東戰爭1個月未平息，石化、塑膠製品上游原料仍有相當波動，導致下游塑膠袋等製品面臨供需影響。經濟部長龔明鑫今（7）日與國內商圈理事長召開座談會，他會後表示，目前掌握除了偏鄉地區、特殊規格塑膠袋之外，整體狀況供應相當穩定，價格有多少有些調漲。但有商圈理事長直言，北部比較不缺，但是南部地區卻是真的連貨架上都沒有，尤其是「花袋」跟「1斤的內袋」都有缺口。經濟部日前宣布「平價塑膠袋專案」，包括上游原料大增產、中游擴大產量與平價供料，以及下游優先供貨至合作通路、商圈及市場，確保上、中、下游的產線運作順利。龔明鑫今日會後表示，目前聽起來整個量來講，看起來還算穩定，但像是偏鄉地區、特殊規格，仍有比較不容易訂到塑膠袋的狀況；價格方面則多少有些漲幅。而各商圈理事長跟他反映，過去就一直配合政府環保減塑，希望可以再提供獎勵措施，趁塑膠袋減量時期改變消費習慣也不錯，因此也指示經濟部協調。對於專案落實後，仍有 42 處商圈跟 284 處市場反應供需緊縮，何時可以緩解？龔明鑫說，專案才剛開始，當新料源上路，應該很快可以解決。新北市深坑商圈理事長黃建強受訪說，面對塑膠袋預期恐慌心理時，政府的態度跟政策就很重要，所以經濟部推出「平價塑膠袋專案」讓社會清楚供應無虞，可以舒緩預期囤積心理。他也提到，危機就是轉機，消費者可以多自備購物袋；而店家來講可以「不主動提供」，但像內袋、耐熱袋這類則一定會供應。嘉義市商圈文化促進會理事長劉慶宗表示，自己本身是開了30幾年的牛肉麵老店，直言供應商照理說沒問題，「我目前『很缺』。我缺的就是一般的『花袋』跟『1斤的內袋」』。」他表示，開完會發現北部比較不缺，但南部真的很缺，很多店面都已經貼出「要袋子要付錢」的公告，自己昨（6）日還去嘉義市最大供應商看，結果架子上都還是空的，期盼政府可以重視偏遠地區買不到的狀況。