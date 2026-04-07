江少慶今（7）日睽違570天再於正式比賽上場，二軍面對前東家富邦悍將先發主投2局無失分，還送出2次三振，中職官方Youtube頻道轉播，最高峰吸引5000多人觀賽，不少人也為了一見江少慶披上統一獅戰袍出賽的身影，特別前往亞太副球場觀賽，形成場外機車停車格「罕見被停滿」的盛況，笑稱從來沒有見過這個景象。
江少慶睽違570天再出賽 球迷都很關注
江少慶稍早於二軍獻出披上統一獅球衣後的處女秀，對手正好是他的前東家富邦悍將，賽前話題性滿滿，最終江少慶主投2局沒失分，僅被敲出1支安打，另外送出2次三振、1次暴投，最快球速達154公里，尤其首局每一顆直球都亮紅燈。
除球迷本身相當關注江少慶比賽之外，也因為一軍賽事因雨延賽關係，平日上班日中職官方Youtube頻道轉播，開賽後竟一度湧進超過5000人觀看線上直播，留言區全都在討論江少慶投球內容。
亞太副球場機車格被停滿 球迷搶看江少慶
除此之外，由於二軍為免費入場，也有不少球迷特別在午後前往現場亞太副球場觀賽，內野觀眾席坐著不少球迷，都是為了一睹江少慶身影，有球迷還在Threads上發文，拍攝副球場機車停車格被停滿的盛況，「這停車場的車輛數量，不說我以為亞太副球場有一軍比賽，原來是因為江少慶先發啊」，還有人笑說，「比平日的台南老球場還多人」、「這個人潮真的有夠厲害的」、「慶北鼻還是挺有魅力的」
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江少慶稍早於二軍獻出披上統一獅球衣後的處女秀，對手正好是他的前東家富邦悍將，賽前話題性滿滿，最終江少慶主投2局沒失分，僅被敲出1支安打，另外送出2次三振、1次暴投，最快球速達154公里，尤其首局每一顆直球都亮紅燈。
除球迷本身相當關注江少慶比賽之外，也因為一軍賽事因雨延賽關係，平日上班日中職官方Youtube頻道轉播，開賽後竟一度湧進超過5000人觀看線上直播，留言區全都在討論江少慶投球內容。
亞太副球場機車格被停滿 球迷搶看江少慶
除此之外，由於二軍為免費入場，也有不少球迷特別在午後前往現場亞太副球場觀賽，內野觀眾席坐著不少球迷，都是為了一睹江少慶身影，有球迷還在Threads上發文，拍攝副球場機車停車格被停滿的盛況，「這停車場的車輛數量，不說我以為亞太副球場有一軍比賽，原來是因為江少慶先發啊」，還有人笑說，「比平日的台南老球場還多人」、「這個人潮真的有夠厲害的」、「慶北鼻還是挺有魅力的」