NASA Artemis II任務近日執行繞月飛行，沒想到竟傳出太空人在太空船上使用微軟Outlook時發生當機。指揮官Reid Wiseman在與休士頓任務控制中心通話時透露，兩個Outlook帳戶都無法正常運作，並請求地面團隊遠端協助排除問題NASA地面控制中心隨後回應，會遠端存取待處理完成後再通知，讓網友笑稱「原來Outlook連在月球路上也會出包」。
美國太空總署NASA執行Artemis II任務，原本肩負人類睽違逾50年的載人繞月飛行測試，但任務途中卻發生一段讓不少上班族都很有共鳴的小插曲，就是太空人使用微軟Outlook時，竟然直接在太空中當機。根據外媒報導，Artemis II於美東時間4月1日發射升空，為期約10天，搭載4名太空人展開繞月再返航任務；而在飛行約7小時後，指揮官Reid Wiseman便向休士頓任務控制中心通報，他的電子郵件系統出現異常。
太空人親口通報：兩個Outlook帳戶都不能用
太空人在直播通聯中表示，發現自己帶上太空的裝置上有兩個Microsoft Outlook帳戶，但兩個都無法正常運作，並請求地面團隊遠端登入協助排除問題。NASA地面控制中心隨後回應，會遠端存取他的設備，待處理完成後再通知他。外媒指出，使用的是Microsoft Surface Pro，主要用來存取電子郵件與任務資料。由於這些裝置也肩負通訊與作業支援功能，一旦發生異常，地面團隊通常必須盡快協助排除。
NASA已遠端修復任務仍持續推進
這起Outlook故障並未影響整體飛行安全。根據《The Verge》報導，NASA之後已成功透過遠端方式修復問題，方法是重新載入Outlook相關檔案。NASA飛行主管也指出，這類問題本質上比較像是軟體設定或網路環境配置異常，並非重大系統失效。雖然Outlook中途出包，但這趟任務整體仍照計畫持續進行並沒有影響。
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太空人親口通報：兩個Outlook帳戶都不能用
太空人在直播通聯中表示，發現自己帶上太空的裝置上有兩個Microsoft Outlook帳戶，但兩個都無法正常運作，並請求地面團隊遠端登入協助排除問題。NASA地面控制中心隨後回應，會遠端存取他的設備，待處理完成後再通知他。外媒指出，使用的是Microsoft Surface Pro，主要用來存取電子郵件與任務資料。由於這些裝置也肩負通訊與作業支援功能，一旦發生異常，地面團隊通常必須盡快協助排除。
NASA已遠端修復任務仍持續推進
這起Outlook故障並未影響整體飛行安全。根據《The Verge》報導，NASA之後已成功透過遠端方式修復問題，方法是重新載入Outlook相關檔案。NASA飛行主管也指出，這類問題本質上比較像是軟體設定或網路環境配置異常，並非重大系統失效。雖然Outlook中途出包，但這趟任務整體仍照計畫持續進行並沒有影響。