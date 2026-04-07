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SpeXial爆合體拍節目 偉晉經紀人回應埋伏筆

SpeXial爆合體最新進度 電視台鬆口：名單確認中

▲據傳SpeXial將推出全新實境節目《特別任務-MISSION SPECIAL》，預計拍攝13集，且已獲得文化部500萬元補助。（圖／翻攝連晨翔IG）

男團SpeXial出道後經歷數次團員變動，約2020消失螢光幕前，團員各自單飛發展，近日傳出有望合體，將效仿棒棒堂拍攝實境節目《特別任務-MISSION SPECIAL》，消息一出掀起粉絲高度期待。偉晉是SpeXial初代成員，近幾年在主持、唱片圈都有亮眼表現，對於SpeXial將合體拍節目一事，經紀人稍早向記者表示「偉晉今年會以發個人專輯為主」，將心力放在音樂作品上。至於節目部分，經紀人鬆口確實有些節目邀約，但必須看時間是否允許。另外，被問到與SpeXial團員合體拍節目一事，經紀人則有些疑惑，坦言不太清楚細節，表示即便合體也可能是以單集嘉賓的方式現身，不會是固定班底，要看電視台這邊如何規劃。據傳SpeXial將推出全新實境節目《特別任務-MISSION SPECIAL》，預計拍攝13集，且已獲得文化部500萬元補助。TVBS今一早表示：「敬請期待，謝謝！」下午則二度回應，透露目前仍在確認完整名單。SpeXial在2012年以4人形式出道，初代成員包括宏正、偉晉、明杰、子閎，之後陸續加入Teddy、Evan（馬振桓）、連晨翔、以綸、風田、易恩、Dylan（熊梓淇）、執（趙志偉），發行過5張正規專輯，以及1張迷你專輯，團員高帥外型深受許多粉絲喜愛，不過成員們因各自的學業、兵役問題，始終難湊到完整體。