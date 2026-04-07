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氣象署預報員黃恩鴻提到，鋒面帶來的降雨今晚持續，明天清晨各地依舊有局部短暫陣雨，隨著鋒面減弱遠離、水氣減少，明天中午左右，全台降雨會逐漸趨緩，只剩東半部、西半部山區有些雨勢。
黃恩鴻說明，周四開始台灣天氣回歸穩定，偏南風的影響下高溫悶熱，一直到下周一都是晴到多雲；下一波鋒面預估會在下周二接近北部海面，屆時北台灣、宜蘭將會出現局部短暫陣雨，其它地區維持多雲到晴。
氣溫方面，周三雲量還是比較多，北部、宜花高溫23至24度，低溫19至20度，中南部高溫27至30度，低溫21至23度，周四至下周一，西半部高溫普遍有30至33度，東半部28至30度，全台低溫21至23度。
此外，氣象專家賈新興提及，目前在關島附近有熱帶系統在發展，預估周五、周六（4月10日至4月11日）有機會增強為「辛樂克颱風」，機率落在50%至60%，受到高壓引導的情況下，辛樂克颱風生成後預估會先往西，再轉向東北朝琉球附近移動，研判對台灣不會有直接影響。
賈新興也補充，往年4月並非颱風好發期，1951年至今，平均颱風生成數是0.7個，但也有一些年份生成特別多，因此4月出現颱風不算特別罕見，包括1999年、1972年，4月都生成3個颱風，1951、1956、1976、1981、1997、2014、2022等年分，4月也有生成2個颱風的紀錄。