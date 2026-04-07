，周四（4月8日）天氣轉穩，一直到下周一（4月13日）各地晴到多雲，高溫上看30度，氣象專家賈新興則指出，關島附近熱帶系統有機會在本周發展為「辛樂克颱風」，但預估路徑偏向琉球，對台灣無直接影響。



我是廣告 請繼續往下閱讀 中央氣象署預報員表示，今（7）日鋒面降雨會延續至明（8）日周三上午，中午起逐步趨緩，氣象專家賈新興則指出，，但預估路徑偏向琉球，對台灣無直接影響。

明天天氣逐漸轉好 鋒面減弱、遠離

▲氣象署資料顯示，周三下半天鋒面遠離，周四起全台回到晴到多雲、少雨的天氣。（圖／中央氣象署）

周四起高溫悶熱 高溫飆破30度

▲氣象署說明，周四開始全台高溫悶熱，高溫普遍有30至33度。（圖／中央氣象署）

辛樂克颱風最快周五生成 路徑不影響台灣

▲目前在關島附近有熱帶系統在發展，預估周五、周六有機會增強為「辛樂克颱風」。（圖／賈新興提供）

氣象署預報員黃恩鴻提到，鋒面帶來的降雨今晚持續，明天清晨各地依舊有局部短暫陣雨，隨著鋒面減弱遠離、水氣減少，黃恩鴻說明，；下一波鋒面預估會在下周二接近北部海面，屆時北台灣、宜蘭將會出現局部短暫陣雨，其它地區維持多雲到晴。氣溫方面，周三雲量還是比較多，北部、宜花高溫23至24度，低溫19至20度，中南部高溫27至30度，低溫21至23度，周四至下周一，，全台低溫21至23度。此外，氣象專家賈新興提及，目前在關島附近有熱帶系統在發展，，受到高壓引導的情況下，辛樂克颱風生成後預估會先往西，賈新興也補充，，因此4月出現颱風不算特別罕見，包括1999年、1972年，4月都生成3個颱風，1951、1956、1976、1981、1997、2014、2022等年分，4月也有生成2個颱風的紀錄。