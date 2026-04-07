美國與伊朗的戰爭已持續逾一個月，荷姆茲海峽航運受阻，也使得能源運輸大亂。國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）警告，伊朗封鎖荷姆茲海峽引發的能源危機，其嚴重程度遠超越過去半世紀以來所有重大石油危機的總和。
根據路透社報導，比羅爾（Fatih Birol）7日在接受法國《費加羅報》（Le Figaro）採訪時表示，由荷姆茲海峽封鎖引發的石油與天然氣危機，其嚴重程度「超過了1973年、1979年以及2022年危機的總和」。
比羅爾在訪談中強調：「世界從未經歷過如此大規模的能源供應中斷。」
他表示，歐洲國家以及日本、澳洲等地都將受到衝擊，但風險最大的將是開發中國家，因為這些國家將面臨油氣價格上漲、食品價格攀升，以及整體通膨加速的壓力。
比羅爾指出，IEA成員國上個月已同意釋出部分戰略儲備，目前已有部分釋出，且相關行動仍在持續進行。
為了報復美國與以色列的空襲，伊朗幾乎完全封鎖了荷姆茲海峽。該海峽平時承載全球約20%的石油與天然氣運輸，此舉已導致能源價格飆升。
我是廣告 請繼續往下閱讀
比羅爾在訪談中強調：「世界從未經歷過如此大規模的能源供應中斷。」
他表示，歐洲國家以及日本、澳洲等地都將受到衝擊，但風險最大的將是開發中國家，因為這些國家將面臨油氣價格上漲、食品價格攀升，以及整體通膨加速的壓力。
比羅爾指出，IEA成員國上個月已同意釋出部分戰略儲備，目前已有部分釋出，且相關行動仍在持續進行。
為了報復美國與以色列的空襲，伊朗幾乎完全封鎖了荷姆茲海峽。該海峽平時承載全球約20%的石油與天然氣運輸，此舉已導致能源價格飆升。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。