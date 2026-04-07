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美伊戰爭事態持續緊張，隨著美國總統川普針對伊朗下達的48小時最後通牒期限將至，各方關注伊朗是否改變態度。但在稍早，以色列軍方率先向伊朗民眾發出警告，呼籲晚間九點前不要搭火車或離開鐵軌附近。根據以色列時報報導，以色列國防軍（IDF）向伊朗民眾發布一項不尋常的「緊急警告」，要求他們在今晚之前不要搭乘火車在伊朗境內旅行。以色列國防軍的波斯語發言人、中校彭哈西（Kamal Penhasi）在一份聲明中表示，「親愛的公民們，為了您的安全，我們呼籲您從現在起至伊朗時間21:00之前，避免在伊朗境內使用火車及搭乘火車旅行」；他還補充說：「您在火車上或鐵路附近的存在，將使您的生命面臨風險。」以色列國防部長卡茨（Israel Katz）昨日表示，以色列國防軍已接獲指示，「繼續以全力打擊伊朗恐怖政權的國家基礎設施。」美國總統川普在美東時間6日重申對伊朗的最後通牒，強調美東時間7日晚間8時時間一到，美軍將在4小時內徹底摧毀伊朗橋梁和電廠。伊朗總統裴澤斯基安回嗆，「到目前為止，已有超過1400萬勇敢的伊朗人宣布準備為保衛伊朗而犧牲生命。我也會為伊朗犧牲生命」。