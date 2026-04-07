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▲出身京都的西村料理長，在料理中延續了關西和食精神。本次推出全新春季 Omakase，以精緻握壽司為核心。（圖／高雄日航酒店提供）

打破日本壽司界百年來由男性主導、女性極其稀少的傳統，高雄日航酒店「飛翔－鮨」迎來南台灣首位日籍女性壽司料理長─西村德子（Noriko Nishimura ）。曾獲「京都小姐特別獎」與「國際小姐西日本代表」的她，將這些選美經歷轉化為對壽司平衡感、美感與優雅度的極致講究，為南台灣注入全新日本料理美學。西村料理長原從事 IT 產業長達10年，疫情期間的反思促使她決定辭職追尋熱愛的事物-壽司職人。西村料理長在日本壽司界學徒需修行八年方能站上板台的傳統下，她憑藉實力與女性職人的特殊性，獲得銀座「銀座 鮨正」（Sushi Masa）料理長的破格提拔，進入業界僅一個月後即正式站上料理台。在「銀座 鮨正」奠定基礎後，西村料理長展開更紮實的修行。在「玉かがり」（玉衣）期間，更是職業生涯的黃金時期，她透過高強度的實務訓練與每月獨立策劃私人壽司派對，成功從技術執行者蛻變為能獨當一面的壽司職人。為了維持手感，西村料理長至今仍隨身攜帶一顆塑造成壽司大小的軟木塞，只要有時間就反覆練習握壽司，西村料理長說「我的初衷是『站在牙籤的頂端』 ，始終以踮起腳尖般的姿態保持緊張感，透過不斷練習追求極致。」出身京都的西村料理長，在料理中延續了關西和食精神。本次推出全新春季 Omakase，以精緻握壽司為核心，嚴選來自日本長崎、石川及台灣東港等地的頂級旬味，食材極盡考究，包含日本產鮪魚大腹與中腹、白甘、紅甘，以及豐腴甜美的海膽，將台日兩地的海洋精華悉數呈獻。開場以京都料理靈魂「鰹魚昆布高湯」揭開序幕，在享用完鮮美漁味壽司後，餐後準備了象徵「圓滿」的麻糬搭配京都白味噌湯，傳遞和諧美好的祝福。最後壓軸則是西村料理長親自為賓客手刷抹茶，這項技藝源自其母親的細心教導，在她的記憶中，每逢家人團聚都會共享手刷抹茶的溫馨時刻，她希望透過這份承襲母親的心意，與賓客分享如同「家」的溫暖滋味。在技藝上，西村料理長深耕江戶前壽司流派，主張「醋飯與食材各佔 50%」的哲學，她選用個性鮮明的紅醋製作傳統江戶前醋飯，旨在襯托漁獲的鮮美。同時，她運用「國際唎酒師」專業資格，特別規劃壽司Pairing 服務，春季 Omakase 晚間套餐選用「松之司 純米酒 生酛」佳釀，透過調整佐料與處理方式，創造酒與壽司間的完美平衡。「飛翔－鮨」全新春季 Omakase 套餐自即日起限定銷售。