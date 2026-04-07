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洛杉磯道奇隊季初強勢出擊，但先發輪值末端的穩定性卻隱憂浮現。備受矚目的年輕右投佐佐木朗希（Roki Sasaki），在今（6）日對陣華盛頓國民隊的比賽中，主投5局被敲出5支安打、失6分。雖然靠著打線反擊以8：6逆轉勝，躲過敗戰，但其控球不穩與吃局數能力不足的問題，已招致美國媒體的嚴厲批評。佐佐木朗希此役雖比初登板多投了1局，但過程相當艱辛。前4局就狂丟6分，並投出3次四死球，控球被美媒評價為「毀滅性」失準。儘管道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後試圖給予鼓勵，稱讚他至少拉長了投球局數，但專業分析顯然沒那麼寬容。美媒《Sports Illustrated》記者Matt Levin直言，相較於山本由伸、大谷翔平與格拉斯諾（Tyler Glasnow）穩定的表現，佐佐木朗希與另一名年輕投手希恩（Emmet Sheehan）的表現完全不及格，無法為球隊分擔足夠的局數，將導致牛棚負擔過重。Levin分析指出，目前的道奇隊雖然有耐心讓年輕球員成長，但目標直指世界大賽三連霸的豪門球隊，容錯空間極其有限。目前正處於傷兵名單調整中的強投斯內爾（Blake Snell），預計將於5月下旬復歸。這意味著佐佐木朗希的測試期僅剩不到兩個月。報導強調，「道奇隊的選擇非常豐富」，如果佐佐木無法在5月前證明自己具備穩定吃下5局以上的能力，隨著斯內爾等核心輪值歸隊，他極有可能被移出先發名單。對於道奇隊而言，若要完成史無前例的三連霸，先發輪值的深度至關重要。背號11號的佐佐木朗希被視為球隊未來的核心戰力，教練團目前的起用方式雖有培植新人的意味，但在戰績壓力下，佐佐木必須盡快找回過往在日職時期的統治力，才能在強手如雲的道奇輪值中站穩腳跟。