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▲松井珠理奈（如圖）不但大方表明身分，還親切說明名古屋當地方言的用法。（圖／日本電視台 《翻訳不能！超ピンポイント用語》）

金曲歌后魏如萱日前走在路上被記者當成普通民眾受訪，新聞影片中僅打上「民眾」二字引發全網笑翻。無獨有偶，日本節目近日也上演了相似的戲碼，有製作單位在名古屋街頭隨機攔下一名美女，沒想到對方竟是SKE48的前成員兼傳奇C位、還在《AKB48世界選拔總選舉》中奪過總冠軍的松井珠理奈，正準備和老公一起去吃飯就被捕捉到。日本節目《直到這句話翻譯成功為止》日前前往愛知縣名古屋的鬧區「榮」進行街訪。節目組原本只是想隨機找一位路人詢問當地特殊的方言用語，因此攔下了一位穿著米色羽絨外套、戴著黑框眼鏡的美女。本以為只是遇到一位氣質出眾的普通市民，沒想到對方一轉身，竟是曾在《AKB48世界選拔總選舉》奪冠的SKE48前王牌成員松井珠理奈！不同於魏如萱在街訪中全程假裝是一般民眾回答問題，松井珠理奈在被攔下的瞬間，先是露出招牌的燦爛笑容，接著主動自我介紹：「晚安，我是松井珠理奈。」沒有劇本的隨機遭遇，讓節目組也大感意外，竟然在SKE48的主場真的抓到了最重量級的在地代言人。松井珠理奈在影片中也大方分享了私人行程，透露自己正在享受休假時光：「今天跟老公還有朋友共三個人約好要去吃飯，因為在赴約前還有一點空檔，所以剛好在附近打遊戲機消磨時間。」坦率地提到老公與私生活互動，讓粉絲感到既驚喜又溫馨。隨後，她更熱情地解釋了愛知方言「トキントキン（Tokin-tokin）」的定義。她笑著示範：「這個詞是形容東西前端很尖的意思，但比起說『前端很尖喔』，說『Tokinto（トキント）』絕對可愛多了吧！」1997年出生的松井珠理奈，在2008年時，年僅11歲入團即打破紀錄，以史上最年輕之姿擔任AKB48單曲中心位。身為AKB48的名古屋姐妹團SKE48的靈魂人物，她長期兼任本團成員，不僅曾代表團體赴韓參加選秀節目《PRODUCE 48》引發高度關注，更在2018年《AKB48世界選拔總選舉》中成功奪下人氣投票第一名。她在2021年正式從偶像團體畢業，並在今年驚喜宣布結婚，從當年的天生偶像轉變為幸福人妻。