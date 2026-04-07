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今（7）日是言論自由日，同時也是鄭南榕殉道37周年。對此，總統賴清德表示，台灣面臨最大的挑戰，就是來自中國的壓迫與威脅，而和平很重要，但是對和平要有理想，不能有幻想；和平必須要靠實力，和爭取民主一樣，和平不可能靠獨裁者的賞賜就能夠得到和平，必須要有決心、實力，才有辦法得到真正的和平。賴清德上午赴新北市金山區出席「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」，包括括鄭南榕遺孀葉菊蘭、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅、文化部長李遠、教育部長鄭英耀等人出席。賴清德致詞時表示，今天懷抱著不捨的心情，再度出席深受敬重的鄭南榕先生37周年殉道紀念活動，儘管時隔37年，但每次想起鄭南榕先生殉道的悲壯，內心的不捨及無限敬佩仍然一樣強烈。賴清德提到，希望透過每一年的紀念活動，讓不同世代的人清楚知道，台灣能走過黑暗的專制獨裁年代，到今天民主自由開放，並非獨裁者的賞賜，而是千千萬萬民主運動前輩的犧牲奉獻，以及全台灣人民共同勇敢爭取的結果，因此更應珍惜、守護今天的民主，無論在何種威脅下都不應走回頭路，民主是台灣唯一的活路。賴清德說，鄭南榕是行動的哲學家，現在回顧過去其主張，不得不欽佩其遠見，在1989年4月7日悲壯殉道離開之後，喚起社會覺醒，激發一股又一股的社會力量投入一連串的民主改革。他說，1990年3月「野百合學運」提出四大主張，包括解散國民大會、廢除《動員戡亂時期臨時條款》，恢復憲政體制、召開國是會議、提出國家政治經濟改革時間表，因此，前總統李登輝於1991年即推動國會全面改選，台灣並於1996年舉辦首次總統直選。賴清德進一步談到，1996年首次總統直選共有近1100萬台灣人民進入投票所，勇敢投下神聖的選票，用選票向國際社會宣示台灣是主權獨立的國家，在民主的台灣，人民是國家的主人、是總統的老闆，人民有權利決定由誰來領導國家、有權利決定國家未來的前途。賴清德指出，台灣在2000年第一次政黨輪替、2008年第二次政黨輪替，並於2016年第三次政黨輪替，據「經濟學人資訊社」發布的民主指數評比，台灣是亞洲第一名，是亞洲民主的燈塔，台灣也在美國「自由之家」的「全球自由度報告」中獲得94分的高分，「對於台灣現在的民主成就，希望在天上的鄭南榕先生及許多民主運動前輩都能感到安慰」。不過，賴清德也說，儘管台灣已有相當的民主成就，但同時面對另一項挑戰，即是來自中國的壓迫與威脅，「大家都很清楚和平的重要性，尤其台灣人民與人為善、熱愛和平，但對於和平，要有理想、不能有幻想；爭取和平和爭取民主一樣要靠實力，而非靠獨裁者的賞賜；大家要有決心，靠實力才能得到真正的和平」。賴清德強調，和平的意義並不是沒有戰爭就代表和平，而是必須在沒有戰爭發生外，也能確保主權，同時能維護人民多年來所追求的民主生活體制，這才是真正的和平。賴清德也提到前總統蔡英文在2021年國慶演說中提出「四個堅持」，以及他就任時發表的「和平四大支柱行動方案」，重申台灣願意在對等、尊嚴原則下，與中國進行交流合作，促進兩岸和平及繁榮發展。他強調，對等和尊嚴十分重要，台灣不是中華人民共和國的一部分，有權利追求民主、自由及重視人權的生活，這是台灣人民追求民主的時代，不應該被解釋為對中國的挑釁。