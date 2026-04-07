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民進黨持續備戰九合一選舉，而在台北市長人選方面，知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一。對此，台北市議員游淑慧今（7）日狠酸，若沈伯洋當選台北市長，市政將因其立場提升為國安層級。游淑慧今（7）日在臉書發文狠酸，自己「舉雙手雙腳灑花贊成」沈伯洋出戰北市，這絕對是民進黨基層（小雞）的「福氣」，台北市民原本關心的是捷運環狀線進度、都市更新、房價物價及托嬰長照等民生議題，但若沈伯洋參選，「這一切問題都太low了，台北市的所有問題都會被提升到『國安層次』，標榜『解決中國問題，就解決台北市所有問題』」。游淑慧直言，​​未來選戰可能出現的場景，是蔣萬安宣布營養午餐免費，沈伯洋痛批：「免費午餐背後隱藏著巨大的國安漏洞！每個孩子愛吃什麼、剩食多少，這些數據如果被對岸透過協力廠商收割，他們就能精準推算出台灣未來一代的體質與性格缺陷⋯⋯」；沈伯洋可能不討論內湖塞車交通怎麼解，他討論「認知作戰」；沈不討論托育補貼，他關心「黑熊民防」，「誰還在跟你聊排水溝清淤？他可能直接在公車亭教你怎麼辨識第五縱隊！」游淑慧狠酸，「民進黨小雞們，辛苦了。台北市值得一個專業、務實、懂市政的市長。但如果民進黨決定要讓這場選戰變成一場大型的『抗中保台實驗室』，那我只能說：『「拜託，請務必提名沈伯洋！我連加油棒都準備好了，絕對看戲看好看滿！』」