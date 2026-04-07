國民黨主席鄭麗文今（7）日啟程赴中參訪，預計與中國國家主席習近平會面。美國有線電視新聞網（CNN）以「美國武器還是中國友誼」為題撰文分析，指出中國正試圖讓國民黨在台灣保持政治影響力，並孤立民選的民進黨政府。
CNN刊出專文分析，台灣長期以來都有兩種爭論，應該更依賴美國來保障安全，還是應該多與中國接觸來降低緊張局勢。而美伊戰爭也讓人疑慮，若多個危機同時爆發，美國能維持多少注意力？軍備交付延遲、武器庫存枯竭，還有川普的交易型外交，都加深這些疑慮。
CNN指出，國民黨主席鄭麗文本週開啟為期六天的訪中行程，可能在北京與中國領導人習近平進行具有里程碑意義的鄭習會。這將是10年來國民黨現任黨主席與中國最高領導人的首次正式會晤，而習近平與川普將於5月舉行川習會，屆時台灣問題將成為核心議程。
CNN以「美國武器還是中國友誼？」為題撰文，指出台灣已承諾數百億美元購買美國軍備，但其中一些多年就已經獲得批准的軍購至今尚未交貨，這已成為反對黨立法者的主要論據，質疑為何在訂單送達前還要推動額外支出。
這場爭執使得賴總統的國防預算在在野黨控制的立法院中陷入僵局，同時也暴露了國民黨內部的分歧。部分黨內人士支持提高國防支出以安撫華盛頓；另一部分則希望縮減方案規模並增加透明度與監督，警告不應在沒有明確保證的情況下過度緊貼美國的預期。
CNN也指出，北京拒絕與贏得三次連續大選的台灣執政黨民進黨接觸。這是因為民進黨拒絕中國對台灣的主權主張，且不承認「九二共識」。在該框架下，北京與台北都承認「一個中國」的存在，但對其內涵有不同的解釋。結果是最高層級的直接溝通已被切斷。
國民黨採取不同的立場，接受「九二共識」作為對話基礎，這也是為何其領導人仍能會見中國官員。對於北京而言，這種區別讓中國能在隔離民選政府的同時，維持對台灣政治的影響力。
台灣位於第一島鏈，對於中國而言，將台灣納入版圖將突破這一屏障並擴大軍事投射；對於美國及其盟友而言，確保台灣不落入北京之手，對於維持區域現有的權力平衡至關重要。台灣的民意反映了這種緊張狀況，支持與中國統一的比例依然很低，大多數台灣人傾向維持現狀並避免衝突。
CNN也指出，鄭麗文在宣布訪中時，也拒絕台灣必須在美中之間做選擇的想法，「小孩子才做選擇，台灣全都要」。這種論點在某些憂慮衝突但對北京持懷疑態度的選民中引起了共鳴，也讓國民黨能將「接觸」定調為降低風險的唯一途徑，與民進黨強化軍事嚇阻的政策形成對比。
但鄭麗文此行訪中能帶來多少成果仍是未知數，台大政治系教授南樂（Lev Nachman）認為，觀察重點將在於她在一場受北京嚴密控制的訪問中，能保有展現多少自主性。
南樂也分析，對於執政的民進黨而言，安全來自強化與美國的聯繫並投資於嚇阻力；對於國民黨而言，論點則是降低與中國的緊張關係能減少嚇阻力受檢驗的風險。雙方都沒有提議要與任何一方大國斷絕關係，分歧在於哪種關係應獲得更高的優先權。
文章來源：US weapons or China’s friendship? Trump’s Iran war volatility reignites debate for Taiwan
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CNN指出，國民黨主席鄭麗文本週開啟為期六天的訪中行程，可能在北京與中國領導人習近平進行具有里程碑意義的鄭習會。這將是10年來國民黨現任黨主席與中國最高領導人的首次正式會晤，而習近平與川普將於5月舉行川習會，屆時台灣問題將成為核心議程。
CNN以「美國武器還是中國友誼？」為題撰文，指出台灣已承諾數百億美元購買美國軍備，但其中一些多年就已經獲得批准的軍購至今尚未交貨，這已成為反對黨立法者的主要論據，質疑為何在訂單送達前還要推動額外支出。
這場爭執使得賴總統的國防預算在在野黨控制的立法院中陷入僵局，同時也暴露了國民黨內部的分歧。部分黨內人士支持提高國防支出以安撫華盛頓；另一部分則希望縮減方案規模並增加透明度與監督，警告不應在沒有明確保證的情況下過度緊貼美國的預期。
CNN也指出，北京拒絕與贏得三次連續大選的台灣執政黨民進黨接觸。這是因為民進黨拒絕中國對台灣的主權主張，且不承認「九二共識」。在該框架下，北京與台北都承認「一個中國」的存在，但對其內涵有不同的解釋。結果是最高層級的直接溝通已被切斷。
國民黨採取不同的立場，接受「九二共識」作為對話基礎，這也是為何其領導人仍能會見中國官員。對於北京而言，這種區別讓中國能在隔離民選政府的同時，維持對台灣政治的影響力。
台灣位於第一島鏈，對於中國而言，將台灣納入版圖將突破這一屏障並擴大軍事投射；對於美國及其盟友而言，確保台灣不落入北京之手，對於維持區域現有的權力平衡至關重要。台灣的民意反映了這種緊張狀況，支持與中國統一的比例依然很低，大多數台灣人傾向維持現狀並避免衝突。
CNN也指出，鄭麗文在宣布訪中時，也拒絕台灣必須在美中之間做選擇的想法，「小孩子才做選擇，台灣全都要」。這種論點在某些憂慮衝突但對北京持懷疑態度的選民中引起了共鳴，也讓國民黨能將「接觸」定調為降低風險的唯一途徑，與民進黨強化軍事嚇阻的政策形成對比。
但鄭麗文此行訪中能帶來多少成果仍是未知數，台大政治系教授南樂（Lev Nachman）認為，觀察重點將在於她在一場受北京嚴密控制的訪問中，能保有展現多少自主性。
南樂也分析，對於執政的民進黨而言，安全來自強化與美國的聯繫並投資於嚇阻力；對於國民黨而言，論點則是降低與中國的緊張關係能減少嚇阻力受檢驗的風險。雙方都沒有提議要與任何一方大國斷絕關係，分歧在於哪種關係應獲得更高的優先權。
文章來源：US weapons or China’s friendship? Trump’s Iran war volatility reignites debate for Taiwan
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