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▲2026年中共查處「中管幹部」統計表。（圖／國安局提供）

中共近年積極進行對官員整肅，根據國安局報告指出，去年計處分98.3萬名黨政官員。其中劉倉理等8名中國科學院、中國工程院院士遭除名，不排除與中共出售委內瑞拉等國軍事裝備，在實際戰事中效能不佳有關。立院外交及國防委員會明（8）日邀請國安局長蔡明彥業務報告，根據國安局送交立院公開書面報告指出，中共擴大對官員打貪肅紀，去年計處分98.3萬名黨政官員，創習近平任內新高；今年以來，持續查處政治局委員兼軍委副主席張又俠、軍委聯參參謀長劉振立等2名上將、政治局委員馬興瑞，以及重慶市長胡衡華等17名「中管幹部」；另劉倉理等8名「兩院」（「中國科學院」、「中國工程院」）院士遭除名，因該等人員涉及匿蹤戰機、雷達、導彈等武器系統之研發，不排除與中共出售委內瑞拉等國軍事裝備，在實際戰事中效能不佳有關。國安局也指出，中共藉整風肅貪確保幹部效忠，然加劇官員迎合上意、盲目施政，或衍生不作為、「形式主義」等消極態度，制約中央政策有效落實。國安局報告也指出，中共亦組織「影子艦隊」支應戰訓，包括徵用滾裝輪、貨輪等民間船舶，參與福建、廣東沿海軍事投送訓練，並運用民用半潛船支應登陸及後勤補給操演。另外，2025 年我國離島海纜計發生4次故障事件，其中3次疑似中共船舶導致；至於中共海調船及科研船，亦頻繁在台灣周邊進行水文調查、海底測繪等活動，不排除協助共軍從事重要海域戰場偵測及經營。國安局也警告，在對台介選方面，今年底我國將舉行「9合1」地方公職人員選舉，中共勢必透過複合式手法介選，包括結合 AI 深偽技術傳散爭議訊息、發布假民調、開設地下賭盤，以及利用落地招待、開放團客觀光、農產品採購等手段，加大干擾台灣民主選舉力度，圖謀影響我選舉結果及政策走向。