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民進黨持續備戰九合一選舉，而在台北市長人選方面，知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一。對此，台北市議員參選人陳冠安指出，前立委高嘉瑜日前被問到，是否願意和沈伯洋共掛看板時，稱選議員只掛自己的看板，而若是母雞不只沒加分，還會扣分，再嘴硬的小雞身體絕對誠實，勢必千方百計拒絕沾上邊。陳冠安今日在臉書發文表示，根據媒體揭露，民進黨選對會今天開會討論的台北市長人選，除了鄭麗君、沈伯洋，還有范雲和吳怡農，也就是說，原本看似十拿九穩，代表民進黨對決蔣萬安的沈伯洋，僅僅經過一個清明連假，就被綠營內部質疑聲淹沒，瞬間從即將獲得提名變成口袋名單之一。陳冠安指出，壓垮沈的最後一根稻草，除了眾多綠營KOL的勸退，以高嘉瑜、洪健益為首的民進黨小雞們的態度更是關鍵，「誰是合格的母雞，誰能帶動選情，問小雞最清楚」，洪健益還說的保守，只婉轉稱母雞要能吸引中間選民，高嘉瑜則是在政論節目上被問到願不願意和沈伯洋共掛看板時，尷尬回應稱選議員只掛自己的看板。陳冠安直言，「第一時間的反應，最準」，哪個藍營小雞被問到願不願意跟台北市長蔣萬安共掛看板時，會有所猶豫？若母雞夠強，小雞搶著都要合掛看板；母雞不夠強，需要小雞幫忙拉抬，可能還會看在同黨的份上，勉為其難，但若母雞不只沒加分，還會扣分，再嘴硬的小雞身體絕對誠實，勢必千方百計拒絕沾上邊。陳冠安認為，如果連號稱港湖吸票機的高嘉瑜，都害怕沈伯洋影響自身選情，這自然會讓民進黨重新考量是否提名沈，若高嘉瑜或綠營小雞們真心希望沈伯洋擔當主將，那其實就該開始合掛看板、邀請陪同掃街，「讓黑熊從人才濟濟的民進黨，脫穎而出，不香嗎」。