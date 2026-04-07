全球期待多年的蘋果摺疊手機「iPhone Fold」最新爆料！澳洲3C爆料達人Sonny Dickson今（7）日在社群X上發布最新模型機外觀，疑為 iPhone Fold 與 iPhone 18 Pro、18 Pro Max等3種機型，其中細節設計曝光，也引發大量討論。
iPhone Fold 模型機亮點曝光！雙鏡頭、邊角不對稱設計
爆料客 Sonny Dickson 今（7）日公布了 iPhone 18 系列 Pro 機型與摺疊機 iPhone Fold 的模型機。其中摺疊機的外觀與日前流出的 3D CAD 設計圖類似，相機模組設計大幅改動，機身則採用非對稱的圓角設計。
在主相機模組方面，該機型捨棄了現行的三鏡頭排列，轉而採用類似 iPhone 18 Air 的雙鏡頭風格；而副相機則位於主螢幕左上角，擁有極小的相機開孔。
連結兩個螢幕的關鍵設計，則是中央摺疊鉸鏈區域（Hinge）。從模型機展開後可以看出，機身有一半呈現方形邊緣，形成「兩圓兩方」的結構，藉此完美容納複雜的摺疊結構，讓整體手感更趨向於小型平板的形態。
若將 iPhone Fold 模型機與 iPhone 18 Pro 的尺寸進行對比，會發現摺疊機在展開前的寬度就已經稍微比單機版還寬；展開後，其螢幕寬度甚至超越了兩支 iPhone 18 Pro 並排的大小。
考驗信仰！摺疊 iPhone 售價預計2000美元起跳
針對 iPhone 摺疊機的傳聞，隨著蘋果秋季發布會日期逼近，相關爆料也愈發密集。目前市場對售價的預測落在 2,000 美元上下（約新台幣 6 萬 3 千元），這比一般規格的 iPhone 18 Pro Max 要貴上許多，屆時將更加考驗蘋果粉絲的品牌信仰。
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爆料客 Sonny Dickson 今（7）日公布了 iPhone 18 系列 Pro 機型與摺疊機 iPhone Fold 的模型機。其中摺疊機的外觀與日前流出的 3D CAD 設計圖類似，相機模組設計大幅改動，機身則採用非對稱的圓角設計。
在主相機模組方面，該機型捨棄了現行的三鏡頭排列，轉而採用類似 iPhone 18 Air 的雙鏡頭風格；而副相機則位於主螢幕左上角，擁有極小的相機開孔。
若將 iPhone Fold 模型機與 iPhone 18 Pro 的尺寸進行對比，會發現摺疊機在展開前的寬度就已經稍微比單機版還寬；展開後，其螢幕寬度甚至超越了兩支 iPhone 18 Pro 並排的大小。
考驗信仰！摺疊 iPhone 售價預計2000美元起跳
針對 iPhone 摺疊機的傳聞，隨著蘋果秋季發布會日期逼近，相關爆料也愈發密集。目前市場對售價的預測落在 2,000 美元上下（約新台幣 6 萬 3 千元），這比一般規格的 iPhone 18 Pro Max 要貴上許多，屆時將更加考驗蘋果粉絲的品牌信仰。