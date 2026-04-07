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iPhone Fold 模型機亮點曝光！雙鏡頭、邊角不對稱設計

▲摺疊機 iPhone Fold模型機展開後可以看出，機身有一半呈現方形邊緣，形成「兩圓兩方」的邊角不對稱設計。（圖／X@Sonny Dickson）

考驗信仰！摺疊 iPhone 售價預計2000美元起跳

全球期待多年的蘋果摺疊手機「iPhone Fold」最新爆料！澳洲3C爆料達人Sonny Dickson今（7）日在社群X上發布最新模型機外觀，疑為 iPhone Fold 與 iPhone 18 Pro、18 Pro Max等3種機型，其中細節設計曝光，也引發大量討論。爆料客 Sonny Dickson 今（7）日公布了 iPhone 18 系列 Pro 機型與摺疊機 iPhone Fold 的模型機。其中摺疊機的外觀與日前流出的 3D CAD 設計圖類似，相機模組設計大幅改動，機身則採用非對稱的圓角設計。在主相機模組方面，該機型捨棄了現行的三鏡頭排列，轉而採用類似 iPhone 18 Air 的雙鏡頭風格；而副相機則位於主螢幕左上角，擁有極小的相機開孔。連結兩個螢幕的關鍵設計，則是中央摺疊鉸鏈區域（Hinge）。從模型機展開後可以看出，機身有一半呈現方形邊緣，形成「兩圓兩方」的結構，藉此完美容納複雜的摺疊結構，讓整體手感更趨向於小型平板的形態。若將 iPhone Fold 模型機與 iPhone 18 Pro 的尺寸進行對比，會發現摺疊機在展開前的寬度就已經稍微比單機版還寬；展開後，其螢幕寬度甚至超越了兩支 iPhone 18 Pro 並排的大小。針對 iPhone 摺疊機的傳聞，隨著蘋果秋季發布會日期逼近，相關爆料也愈發密集。目前市場對售價的預測落在 2,000 美元上下（約新台幣 6 萬 3 千元），這比一般規格的 iPhone 18 Pro Max 要貴上許多，屆時將更加考驗蘋果粉絲的品牌信仰。