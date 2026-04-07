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水利署今（7）日表示，過去幾天是入春以來最明顯的一波雨勢，為中北部水庫帶來豐沛雨量，未來供水將更為穩定；但清明連假鋒面於嘉義及台南的降雨並不多，水利署審慎評估後，於15時30分於仁義潭及曾文水庫集水區機動辦理人工增雨作業，盼能增加對水庫挹注。水利署說明，這波鋒面所帶來降雨，於4月3日0時至7日0時期間：蘭潭水庫50mm；仁義潭水庫 50mm；曾文水庫 51.6mm；烏山頭水庫45mm；南化水庫 60.5mm，水源挹注尚有限。水利署補充，考量蘭潭以及仁義潭水庫蓄水率僅30.1%，曾文及烏山頭蓄水率為28.1%，又依最新氣象研判，今日晚起鋒面逐漸遠離，傍晚前南部山區仍有降雨機會，水利署審慎評估後，決定抓緊鋒面尾巴，15時30分於仁義潭及曾文水庫集水區機動辦理人工增雨作業。水利署強調，人工增雨作業施作地點原則上均在水庫壩頂，且在氣流環境有利焰劑升空至雲層所在高度，在以安全為前提下，適度增加水庫集水區降雨量。