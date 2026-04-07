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2026年嘉義縣長選戰，民進黨已定於一尊，由立委蔡易餘出戰，泛藍陣營人選始終未定，地方傳出將由中選會代理主委吳容輝出戰，不過，吳否認相關傳言，卻也稱「等到我不代理的時候，再看看」，引發外界聯想。有嘉義地方政壇人士則認為，此番說法是對外釋放訊號，甚至是對藍白陣營的開放式回應。嘉義政壇近日出現兩波訊息，一則是泛藍陣營的前大林鎮長簡志偉在臉書公開指稱「藍白禮讓」的具體時程，預計落於「4月中旬」後；另一則是地方社群瘋傳「吳容輝競選團隊正式成軍」，文宣提到「吳容輝競選團隊經審慎評估，宣布投入2026年選舉，請親友穩定軍心」。面對地方傳言，吳容輝則稱，目前仍在中選會代理職務，並未表示要參選，更沒有所謂的競選團隊。不過，他也說，「等到我不代理的時候，再看看」，引發外界聯想。對此，綠營地方人士指出，這兩波訊息雖然形式不同，卻在時間點上高度重疊，直接將原本隱身幕後、身分敏感的吳容輝推向選戰最前線。嘉義地方人士認為，吳容輝的回應被解讀為一種對外釋放的信號，雖然吳容輝否認「已成軍」的事實，但其回應中的「代理結束後」這項前提條件，卻讓人不禁聯想到簡志偉筆下那套「藍白合」的選戰節奏。