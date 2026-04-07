日本神奈川縣今（7日）下午發生重大工安意外，川崎市一家鋼鐵廠在拆除起重機時，一座約40公尺高的鷹架倒塌，5人墜落，其中3人重傷昏迷，1人失蹤可能落入海中。
據日本NHK報導，神奈川縣川崎市扇島的JFE東日本製鐵所京濱地區，7日下午在進行拆除起重機作業時，一座約40公尺高的鷹架突然崩塌，造成5名男性工人墜落。
據警方消息，目前共有4人獲救，1人意識清醒，3人傷勢嚴重，失去意識昏迷不醒；另有1人失蹤，有可能被拋入大海。警方和消防部門正在調查事故原因。
事故地點位於川崎市沿海地區的一個角落，當時正在對一台用於從船上裝卸貨物的起重機進行拆除工作。
NHK直升機拍攝的畫面顯示，地面上出現了一個大洞。碎片和金屬散落在周圍，消防車和消防員已經聚集到位。大洞裡積滿了水，可以看到幾個人跳進洞裡搜尋。
附近有人說：“當時噪音很大，塵土飛揚。”
一位在對岸釣魚的五十多歲男子表示，當時聽到一聲巨響、濃煙滾滾，以為出了什麼可怕的事情。塵土甚至揚到了河對岸。
JFE鋼鐵公司表示，已經確認有多人受到影響，但仍在調查事故的細節。該鋼鐵廠於2023 年9 月關閉了高爐，並在事故現場對相關設備進行拆除工作。
文章來源:川崎の製鉄所 約40mの足場崩れ作業員5人が転落 3人重体1人不明
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據警方消息，目前共有4人獲救，1人意識清醒，3人傷勢嚴重，失去意識昏迷不醒；另有1人失蹤，有可能被拋入大海。警方和消防部門正在調查事故原因。
事故地點位於川崎市沿海地區的一個角落，當時正在對一台用於從船上裝卸貨物的起重機進行拆除工作。
NHK直升機拍攝的畫面顯示，地面上出現了一個大洞。碎片和金屬散落在周圍，消防車和消防員已經聚集到位。大洞裡積滿了水，可以看到幾個人跳進洞裡搜尋。
附近有人說：“當時噪音很大，塵土飛揚。”
一位在對岸釣魚的五十多歲男子表示，當時聽到一聲巨響、濃煙滾滾，以為出了什麼可怕的事情。塵土甚至揚到了河對岸。
JFE鋼鐵公司表示，已經確認有多人受到影響，但仍在調查事故的細節。該鋼鐵廠於2023 年9 月關閉了高爐，並在事故現場對相關設備進行拆除工作。
文章來源:川崎の製鉄所 約40mの足場崩れ作業員5人が転落 3人重体1人不明