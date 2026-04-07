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襲百年影像文化的潮流品牌 KODAK Apparel正式登陸台北。品牌首間實體門市進駐信義新天地 A11，並於4月2日舉辦KOL探店活動，邀請知名KOL吳宜樺、JoJo啾啾與多位潮流創作者到店參觀分享。透過社群視角開箱全新門市空間與當季單品，搶先感受品牌將經典影像文化融入街頭風格的潮流魅力，也為信義商圈帶來兼具復古與時尚感的全新潮流據點。KODAK Apparel將百年影像文化重新轉譯為當代潮流語彙，把人們熟悉的底片、相機與標誌性品牌視覺元素，轉化為街頭穿搭的設計靈感。透過復古色彩、戶外機能輪廓與寬鬆街頭版型，讓影像文化不只停留在相片裡，而是成為可以穿在身上的風格語言。品牌以「My Kodak Moment」與「穿上記憶膠卷」為概念，將底片時代的懷舊感與現代街頭潮流結合，打造兼具復古氛圍、戶外感與日常實穿性的潮流風格，讓每一套穿搭都像是一格被定格的生活畫面。此次於新光三越信義新天地A11開幕的台北首間門市，也延續品牌以影像為核心的空間設計概念。整體空間以底片意象與品牌經典色彩為靈感，從視覺陳列到拍照場景都融入攝影元素，打造宛如走進街頭攝影棚般的沉浸式氛圍。消費者在逛店的同時，不僅能近距離感受KODAK Apparel 潮流單品，也能在店內的影像風格場景中拍下屬於自己的街頭瞬間，讓門市不只是購物空間，更是一個可以「捕捉風格」的潮流據點。4 月 2 日的探店活動由知名KOL吳宜樺、JoJo啾啾與多位潮流創作者，以各自的風格視角演繹穿搭，即時分享門市空間、單品細節到個人穿搭風格建議，讓 KODAK Apparel 的影像文化與潮流態度在社群平台快速擴散，也讓更多年輕族群看見品牌所代表的復古與潮流交織的獨特魅力。從底片文化到當代街頭，KODAK Apparel持續以經典影像元素為靈感來源，將復古視覺語言轉化為日常可穿的潮流單品。隨著首間店正式進駐信義商圈，品牌也將持續把影像文化帶入潮流生活場景之中，讓那些曾經存在於底片裡的記憶與色彩，在城市街頭持續被記錄、被穿上，也被重新定格為屬於新世代的風格畫面。KODAK Apparel 台北信義 A11 店地點：新光三越 台北信義新天地 A11-B1地址：台北市信義區松壽路11號開幕日期：2026 年 4 月 1 日