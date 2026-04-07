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中華職棒中信兄弟總教練平野惠一昨（6）日在延長賽大動作向主審抗議好球帶，他今（7）日受訪時解釋，球員們非常努力選球、不去追打壞球，但主審判錯的情況太多，身為總教練必須挺身而出，替選手表達不滿。平野去年被問到ABS（電子好球帶系統）的看法時，以不評論（No comment）作為回應，但今日卻主動提及ABS，平野強調，他並非單純的支持或是反對派，而是認為ABS是順應時代潮流，「為了讓所有人都可以採納、接受的，最理想的解決方案可能就是ABS。」兄弟前役在延長賽以4：5不敵悍將，吞下近期的4連敗，其中在關鍵10局上，兩出局兄弟攻佔二、三壘，曾頌恩選擇在兩好球後放掉廖任磊投出的外角球，但主審卻無情拉弓，讓兄弟留下殘壘，當下曾頌恩無法接受，平野更是衝出休息室與主審爭論好球帶。事實上這已經是平野單週第2次向主審抗議好球帶。談到前役大動作抗議好球，平野解釋，「 我完全能理解選手的心情，我們教練團一直要求選手『壞球不要打』、『要選球』，選手們也都在這方面非常努力。」平野直言，一場比賽難免會有1、2球是一半一半的狀況，「如果判錯的情況太多，球隊內部和選手就會累積很多不滿的情緒，身為總教練，我是球隊的代表，我必須代表大家站出來表達抗議。」平野去年受訪時，被問到引進ABS（電子好球帶系統）的看法時，曾以不評論（No comment）作為回應，但今日卻一改以往，認為ABS是時代潮流，「現在有了電視輔助判決，判斷Safe或Out，確實比以前公平。我認為未來ABS的導入是必然的趨勢，這跟我們以前那個時代已經不同了。」平野直言，裁判有掌握判決的權力，但每一球對比賽的影響都非常巨大，「雖然我們尊重規則，但選手是拚了命在打球。我不確定裁判自行判定好壞球的制度還會持續幾年，我們都希望好、壞球，大家一起努力能追求更精準的判決。」當記者詢問平野是否贊成中職ABS引進，平野打斷，並強調他不站邊，而是順應時代潮流，「 與其說我贊成或反對，不如說這一定是未來的潮流，時代會往這個方向走。」平野進一步指出，有時候一場比賽會出現7球以上「好球判壞球」或「壞球判好球」的情況，「我知道裁判都很努力、很拼命，但選手也是，為了讓所有人都可以採納、接受的，最理想的解決方案可能就是ABS。」