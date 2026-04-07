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2026年台北市長選戰，民進黨人選至今尚未定案，最後是否由立委沈伯洋出戰，引起外界熱議，評價也是正反兩極。對此，媒體人周玉蔻在廣播節目《新聞放鞭炮》中特別幫他發聲，透過自身與沈伯洋接觸的私下往事，揭開他鮮為人知的溫暖性格，直言沈伯洋是一位能讓人感到安全感的理想候選人。周玉蔻坦言，過去對沈伯洋曾有誤解，甚至因他多次婉拒早上錄影而感到失落，後來才知道沈伯洋是要親自送領養的女兒上學，這份對家庭的柔情讓周玉蔻深感虧欠。她更透露，沈伯洋在母親病危當天依然強忍悲痛、神色如常地履行節目錄音約定，且全程都沒有把私人的情緒帶入工作，這份公私分明且堅毅的性格，讓周玉蔻對這位年輕世代的韌性感到震驚與敬佩。周玉蔻強調，沈伯洋雖然在政治前線常遭對手抹黑、攻擊，但他私下待人接物平靜且真誠，即使是在忙碌的選戰或議事中，仍會親自回覆訊息，展現出高度的教養與人情世故。她認為，沈伯洋不僅僅是黑熊學院的抗中領袖，更是一個鄰家大男孩般的溫暖存在，這種具備同理心且內心強大的特質，正是擔任首都市長所需的穩定力量。她以自身經歷背書，認為沈伯洋的格局與溫暖，足以消弭外界對他的刻板印象。