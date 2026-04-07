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▲余茵本身就瘦小，暴瘦更是讓粉絲超擔心。（圖／翻攝自微博）

中國女星余茵靠短劇《好一個乖乖女》爆紅，憑藉亮眼外型與自然演技被粉絲封為「短劇女神」，沒想到正值事業上升期的她，近日卻被發現一個月暴瘦4公斤，目測體重看起來僅剩35公斤，超強度的工作頻率更讓她在直播中透露「一天要拍20小時」，直呼「人都快沒了。」余茵本身體重就只有41公斤，本來就是非常纖細的身型，沒想到近日又被發現明顯消瘦，短短一個月內狂掉4公斤，從路透畫面來看，她的腿已經細到跟竹竿沒兩樣，目測體重僅剩35公斤，整個人明顯比過去更加單薄，完全就是「紙片人」。除了外型變化明顯，余茵的身體狀況也陸續拉警報，她近日在直播中坦言，自己因為長期高壓工作，已經出現低血糖、低血壓等問題，甚至在拍攝期間一度因身體不適，需要靠吸氧來緩解呼吸困難，她自嘲表示：「再瘦下去人都要沒了」，雖然聽起來像開玩笑，但許多粉絲聽完完全笑不出來。隨著人氣持續攀升，余茵的戲約也幾乎沒有停過，不過曝光度上升的同時，也意味著拍攝壓力倍增，她曾透露自己一天拍超過20小時，休息時間少得可憐，長期下來身體自然難以負荷。面對外界擔憂，余茵表示接下來會調整工作安排，不再讓自己長期處於超負荷狀態，她正在5月底安排一段時間休假，先讓身體恢復元氣，之後才會再評估是否接演新作品，讓粉絲不用太擔心自己。