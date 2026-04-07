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中華職棒中信兄弟總教練平野惠一今（7）日過47歲生日，賽前全隊替平野慶生，準備了「魚頭」蛋糕，呂彥青還用刮鬍泡噴平野，畫面相當溫馨、歡樂。平野受訪時笑說，棒球人的生活其實很規律，所以沒什麼生日的感覺，但能得到全隊的祝福，真的覺得非常幸福，「其實理想中最好的慶祝方式，是今天能有比賽，然後把勝利送給球迷。」平野透露，今日收到了不少禮物，「球隊也幫我買了蛋糕慶祝，能夠這樣被大家祝福，真的覺得非常幸福。」被問到生日願望，平野笑說，到了這個歲數，其實對生日沒什麼特別開心的感覺，「棒球人的生活規律非常固定，幾點起床、做什麼練習、什麼時候開賽、什麼時候春訓，一整年的行程都安排好了。對我來說，今天就像是棒球生涯中又一個規律的一天。」平野說，4月初通常是離別的季節，比較少一群人一起慶生，「所以我過去對生日並沒有什麼特別美好的回憶，通常都是幫別人慶祝居多。不過，今天確實成為了非常特別的一天。」今日賽事因雨延賽，平野說沒有特別想去哪慶祝，「其實理想中最好的慶祝方式，是今天能有比賽，然後把勝利送給球迷，這才是我真正想過的、最理想的一天。」平野2024年接任兄弟總教練，當年的生日帶兵去大巨蛋踢館樂天桃猿，前2局8：0領先，後面卻遭到桃猿逆轉，最終以8：11落敗。去年生日則是沒有比賽，今日原本作客新莊，無奈因雨勢影響，最終延賽。