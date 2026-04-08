中央氣象署表示，鋒面逐漸遠離，今（8）日上午各地仍有局部雨勢，中午開始會趨緩，周四（4月8日）天氣轉穩，一直到下周一（4月13日）各地晴到多雲，高溫上看30度；而關島附近熱帶系統有機會在本周發展為「辛樂克颱風」，但預估路徑偏向琉球，對台灣無直接影響。
今天天氣：鋒面遠離 午後各地雨勢趨緩
4月7日今天的天氣，氣象署指出，各地降雨趨緩，雨勢越晚越零星，清晨仍有局部短暫陣雨，不過白天起降雨減少，大多轉為多雲的天氣，剩東半部地區及西半部山區仍有零星降雨機率。
隨著環境轉吹偏東風，氣溫回升，北部及宜花高溫為24、25度，其他地區為27至30度，而低溫在北部及宜蘭為19、20度，其他地區為21至23度，北臺灣整日仍稍涼，而其他地區則較溫暖微熱。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東北風轉偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：回歸穩定天氣 全台高溫悶熱
4月9日明天的天氣，氣象署說明，天氣回歸穩定，各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，臺灣各地低溫21至24度，白天高溫則是28至32度
一周天氣：辛樂克颱風將生成 路徑不影響台灣
氣象署提及，偏南風的影響下高溫悶熱，一直到下周一都是晴到多雲；下一波鋒面預估會在下周二接近北部海面，屆時北台灣、宜蘭將會出現局部短暫陣雨，其它地區維持多雲到晴。
此外，氣象專家賈新興補充，關島附近有熱帶系統在發展，預估周五、周六（4月10日至4月11日）有機會增強為「辛樂克颱風」，機率落在50%至60%，受到高壓引導的情況下，辛樂克颱風生成後預估會先往西，再轉向東北朝琉球附近移動，研判對台灣不會有直接影響。
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4月7日今天的天氣，氣象署指出，各地降雨趨緩，雨勢越晚越零星，清晨仍有局部短暫陣雨，不過白天起降雨減少，大多轉為多雲的天氣，剩東半部地區及西半部山區仍有零星降雨機率。
隨著環境轉吹偏東風，氣溫回升，北部及宜花高溫為24、25度，其他地區為27至30度，而低溫在北部及宜蘭為19、20度，其他地區為21至23度，北臺灣整日仍稍涼，而其他地區則較溫暖微熱。
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東北風轉偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：回歸穩定天氣 全台高溫悶熱
4月9日明天的天氣，氣象署說明，天氣回歸穩定，各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，臺灣各地低溫21至24度，白天高溫則是28至32度
氣象署提及，偏南風的影響下高溫悶熱，一直到下周一都是晴到多雲；下一波鋒面預估會在下周二接近北部海面，屆時北台灣、宜蘭將會出現局部短暫陣雨，其它地區維持多雲到晴。
此外，氣象專家賈新興補充，關島附近有熱帶系統在發展，預估周五、周六（4月10日至4月11日）有機會增強為「辛樂克颱風」，機率落在50%至60%，受到高壓引導的情況下，辛樂克颱風生成後預估會先往西，再轉向東北朝琉球附近移動，研判對台灣不會有直接影響。