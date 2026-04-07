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PCB及半導體設備廠大量科技業績踩油門，受惠AI需求全面升溫與客戶拉貨動能強勁，大量今（7）日公布3月合併營收達7.73億元，年增146.84%，創下歷史單月記錄，今年第一季營收更一舉衝上19.46 億元，年增達130.75%，同樣締造單季新高。隨著AI伺服器平台升級，大量高階CCD與背鑽集成型機台訂單爆滿，目前交期已拉長至9月、10月，部分客戶甚至已提前包下2027年的產能。除了PCB設備大啖AI伺服器商機，大量在半導體設備領域也迎來重大突破。除了原有的研磨Pad設備外，公司更成功打入先進CoWoS製程檢測設備供應鏈。大量去年繳出EPS 8.13元、毛利率高達39.17%的優異成績。公司表示，目前高階機型的產品佔比已從過去的12%大幅拉升至30%以上。而另一成長主力TM系列內層量測機，全新一代的TM4四軸機種也預計於今年第三季出貨，有望進一步成為推升價格與毛利率的重要推手。儘管基本面強悍，但也因短線資金高度集中，大量近期股價波動劇烈。根據證交所最新公告，大量因連續三次達公布注意交易資訊標準，將自明（8）日起至4月21日，進入第二次處置，改採每20分鐘人工撮合一次。大量7日股價以漲停板490元作收，股價創下歷史新高，今年以來漲幅達100.82%。