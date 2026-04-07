我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊今（7）日在客場火力大爆發，全場狂炸5轟以14：2痛擊多倫多藍鳥。由於分差過大，道奇在9局下半派出內野手羅哈斯（Miguel Rojas）登板投球以節省牛棚戰力。這一幕也讓待在休息區的大谷翔平與山本由伸樂不可支，大谷甚至當場模仿起羅哈斯的投球動作，逗趣模樣引發網路瘋傳。道奇隊今日全場狂掃17支安打，包括大谷翔平連兩戰開轟的賽季第3號全壘打。帶著13分的絕對領先進入9局，道奇決定執行讓野手出賽的策略，推派老將羅哈斯上場代班投手。這並非羅哈斯生涯首度登板，去年他也曾模仿傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）與隊友佐佐木朗希的投球姿勢引發笑彈。今日他投出最快73.8英哩（約119公里）的速球，雖一度因保送陷入滿壘危機並失掉1分，但最終成功抓下3個出局數，為球隊守住勝果。當羅哈斯在場上奮戰時，轉播鏡頭捕捉到大谷翔平與山本由伸並肩坐在休息區，兩人全程笑得合不攏嘴。調皮的大谷更是一邊觀察、一邊煞有其事地模仿羅哈斯揮臂投球的動作，像是在與身旁的山本討論「這球該怎麼投」。MLB官方X（原推特）也分享了這段影片，並打趣註解：「大谷翔平與山本由伸正在向羅哈斯學習與觀察。」這段畫面讓各國網友融化，紛紛留言：「這兩個人聚在一起根本是棒球少年」、「大谷模仿得太像了，好可愛」、「看起來像是兩個在看哥哥表演的小弟弟」。這場大勝不僅展現了道奇隊深不可測的進攻火力，大谷翔平與隊友們無間的互動更顯示出球隊極佳的化學反應。大谷今日繳出6打數2安打，連續4場演出複數安打，將連續上壘紀錄推進至41場。隨著球隊戰績提升至8勝2敗，道奇球星們不僅在賽場上維持高水準產出，休息室內的歡樂氣氛也成為球迷津津樂道的話題。