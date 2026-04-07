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▲ 病患在接受手術後，整個白內障已經被超音波乳糜化後吸收，最後植入人工水晶體，目前已觀察不到台灣島。（圖／洪啓庭醫師提供）

▲ 洪啓庭提醒大家，一旦有以下症狀，如視力模糊、畏光、眩光、立體感消失、色彩感知改變(看東西顏色變淡)時，應請儘速尋求眼科醫師評估與治療。（圖／洪啓庭醫師提供）

「連病人的白內障也Team Taiwan 啊！」達特楊眼科執行長洪啟庭今（7）日發表一起極為罕見的臨床病例，高雄1名63歲婦人其右眼水晶體混濁的形態，竟完美對應台灣的地形特徵，這更是他從醫30年首見，最驚奇的是其左上方的台灣海峽與右下方的太平洋，還可以看見一絲絲波濤洶湧的海水。洪啟庭表示，病患是ㄧ位63歲的婦人，天天必須長時間暴露在陽光下工作，本身沒有高血壓和糖尿病，同時也不抽菸與喝酒。去年年中開始出現右眼逐漸模糊不清，且雙眼不等視與失去立體感。造成生活上的諸多不便：例如下樓梯容易踩空跌倒，餐桌夾菜也容易夾錯，路上開車距離判斷錯誤而撞到前車等。洪啓庭指出，初診檢查時發現個案並無近視，右眼裸視卻只剩下0.3，左眼裸視則為0.9。散瞳後檢查，在裂隙燈下發現，除右眼有明顯水晶體混濁(醫學名稱為白內障)位於瞳孔正中間外，其餘眼構造均正常。推論造成右眼視力不良的診斷為「右眼白內障」，於是一個月後便安排超音波晶體乳化術並人工水晶體植入術，之後開刀的右眼視力也回到0.9，迄今為止都正常。洪啓庭表示：該案例特殊點在於裂隙燈下發現此病患右眼白內障的一霎那間，是他醫30年，第一次見到如台灣形狀的白內障，且恰好位於瞳孔中央，混濁位置剛好就在前囊後面的皮質。首先在低倍數時，可見到台灣島類似番薯的外觀，當改用放大倍數觀察後，整個台灣島的形態真得呼之欲出。且軸線傾斜約20度與台灣中央山脈走向一致；島嶼西海岸在雲嘉一帶微凸、東海岸相對筆直的弧度也精準對齊。洪啓庭也說，台灣島左上方(桃園與新竹)的台灣海峽、右下方(花蓮與台東)的太平洋，更可以看見一絲絲波濤洶湧的海水。由於當時正值中華職棒代表隊奪冠，洪啟庭也笑稱這真是「連白內障都Team Taiwan」 。洪啓庭指出，其實每個病人的白內障形狀各異，混濁的位置也不同。例如長在水晶體前面(前囊白內障)和紫外線、虹彩炎、糖尿病、高血壓、急性青光眼、異位性皮膚炎和先天性有關。長在水晶體後面(後囊下白內障)和長期使用類固醇、糖尿病、雷射暴露、眼部外傷與高度近視有關。長在水晶體中央(核型白內障)和老化、紫外線、糖尿病、抽菸、缺乏抗氧化食物、長時使用3C產品暴露於藍光與高度近視等有關。雖然各種不同致病因會造成各種不同型態的白內障，但是白內障的處理方式都是一樣的。洪啓庭也認爲，白內障是可以預防的，而最主要的措施是防曬(太陽眼鏡與防曬帽)、補充營養(葉黃素與水果療法)與優化生活習慣(戒菸、縮短3C產品使用時間)，都是預防白內障生成與惡化的方法。而且一旦有以下症狀，如視力模糊、畏光、眩光、立體感消失、色彩感知改變(看東西顏色變淡)時，應請儘速尋求眼科醫師評估與治療。