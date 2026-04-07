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美國總統川普6日對伊朗下達48小時最後通牒，要求伊朗在美東7日晚間8時開放荷姆茲海峽，否則將展開轟炸，稍早伊朗媒體宣稱能源命脈哈爾克島傳出爆炸，川普隨後在社群發聲，強調今天世界上將有一個文明消失。根據伊朗半官方通訊社Mehr報導，哈爾克島（Kharg Island）稍早傳出爆炸聲，但報導並未說明爆炸的來源。哈爾克島位於波斯灣北部珊瑚島，距離伊朗海岸僅約15海里，約在荷姆茲海峽以北約400多公里處；是伊朗的主要石油出口碼頭，處理了伊朗85%至95%的原油出口。這裡有伊朗最關鍵的能源基礎設施，美國若展開攻擊，就如同直接掐住伊朗經濟的「頸動脈」。美聯社提到，伊朗當局週二表示，一系列空襲摧毀了，中部城市卡尚的一座鐵路橋、馬什哈德的一個火車站、塔布里茲往德黑蘭高速公路的一座公路橋。川普隨即在Truth Social發文，「今晚有一整個文明將會消亡，再也無法復原。我不希望這種事情發生，但它很可能會發生。」川普認為，「既然我們現在已經實現了徹底且完全的政權更迭，讓不同、更聰明、且不那麼激進的思想占據主導，也許某種革命性、奇蹟般的事情可能會發生，誰知道呢？我們將在今晚見分曉，這將是世界漫長而複雜歷史中最重要的時刻之一。」川普強調，「47年的勒索、腐敗與死亡，終於將畫下句點。願上帝保佑偉大的伊朗人民！」