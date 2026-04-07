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雲林縣長張麗善於今（7）日率領縣府團隊前往越南，展開為期5天的招商引資行程，深化東協市場連結並吸引優質台商回流。此行以「招商」為核心任務，除了將拜會駐越南台北經濟文化辦事處、當地台商會及重點企業以洞察全球供應鏈趨勢外，重頭戲為10日在胡志明市舉辦的「2030前進雲林—國際招商說明會」，透過面對面交流展現縣府推動產業升級、注入地方經濟新動能的決心。張麗善縣長表示，雲林處於轉型的關鍵時刻，縣府全力推動「9+1產業園區」布局，範疇橫跨智慧機械、綠能產業、冷鏈物流及水產加值，提供企業多元且完整的發展空間。此外，雲林更具備「不缺水、不缺電、不缺人才」的三大核心優勢，透過穩定水源、充足綠能及在地學術研究能量，搭配麥寮南公用碼頭的國際物流便利性，有效降低企業運輸成本，建構高度競爭力的產業生態系。本次出訪也將針對城市治理、重大工程及防災建設等面向與國際接軌，汲取海外實務經驗以提升施政品質。縣府表示，東協市場的快速成長是台商布局全球的重要力量，雲林已準備好以開放的態度與務實的規劃，邀請各大企業回流投資，攜手打造智慧、永續且具國際視野的新雲林。