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義大利Netflix連續漲價！法院認證：行為無效

▲Netflix在 2017、2019、2021 及 2024 年先後四度調漲價格，遭義大利消費者團體告上法院。（圖／取自unsplash）

用戶最高能拿1萬8退費！Netflix不服將上訴

▲台灣的Netflix價格方案，在2024年年底漲價之後，已經2年未曾變動。（圖／NOWnews社群中心製）

台灣現況如何？連兩年未跟進最新漲價

影音串流平台龍頭網飛Netflix漲價踢到鐵板！近期義大利羅馬法院裁定， Netflix自2017年至2024年間不斷調漲訂閱費用，該行為違反消費者保護法，網飛須退還超收費用並調降訂閱價格，換算下來持續訂閱的用戶最高可拿獲得500歐元（約新台幣1.8萬元）的退款。而 Netflix表示不服，將會依法提出上訴。綜合外國媒體報導，Netflix在 2017、2019、2021 及 2024 年先後四度調漲價格，遭義大利消費者團體「Movimento Consumatori」一狀告上羅馬法院，指控網飛「單方面更改服務內容與價格」的規定過於模糊，並未具體說明調整價格的正當理由，嚴重損害消費者知情權。近期官司結果出爐，羅馬法院的法官裁定，Netflix 雖在漲價前有提前通知並提供取消選項，但法律層面上，在義大利之行為將無效，因此認定漲價條款屬於「不公平條款」，訂閱用戶有全要求退款非法溢價的費用，同時要求Netflix在義大利的訂閱價格調整回2017年漲價前之價格。審判結果出爐之後，義大利消費者團體「Movimento Consumatori」委任律師初步估算，若是從2017持續訂閱訂閱高級方案至今的用戶，最高可拿到500歐元（約新台幣1萬8千元）的退款，標準方案的訂戶則可拿到約250歐元（約新台幣9千2百元）。對此，Netflix在聲明中回應，「我們非常重視消費者權益，並堅信我們的條款始終符合義大利的法律與慣例」，並將提出上訴。回頭看向台灣，Netflix在台灣最近一次漲價也是在2024年底，不過2026年初Netflix在美國又漲價，且在2025年也有一波多國漲價事件，但這兩次台灣都沒有跟進，因此也讓大批用戶擔憂，下次漲價台灣應該是難以再度躲過了。