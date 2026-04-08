紐約洋基隊目前雖然在2026年球季已有穩定的先發陣容，但總管凱許曼（Brian Cashman）似乎已開始為未來佈局。根據洋基隊媒《Yanks Go Yard》專欄作家Thomas Carannante報導，洋基隊正密切觀察洛杉磯道奇隊韓籍工具人金慧成（Hyeseong Kim）的動向，由於道奇開季意外將其下放小聯盟，這讓洋基看到交易的可能性，並有望成為2027年球季後的二壘解答。
道奇開季名單冷落金慧成 數據精湛卻遭下放引議
金慧成在2025年加盟道奇首個賽季表現亮眼，僅用170個打席就繳出1.7的勝場貢獻值（WAR），並隨隊奪得世界大賽冠軍。今年春訓他狀態依舊火燙，打擊率高達4成07、攻擊指數（OPS）.967，且被看好能爭奪開季先發二壘手。
然而，道奇隊最終卻選擇將他下放3A，改由老將羅哈斯（Miguel Rojas）、新秀弗里蘭（Alex Freeland）以及工具人艾斯皮納（Santiago Espinal）分擔內野席次。這項調度不僅讓道奇球迷感到困惑，也引起了洋基隊的注意。目前金慧成在3A維持恐怖手感，14打數敲出7支安打。
備戰齊澤姆自由市場離隊 洋基尋求長期備案
洋基之所以鎖定金慧成，主因是現任主力二壘手齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）將在2026年賽季後成為自由球員。外界預期齊澤姆的身價屆時將水漲船高，可能超出洋基的預算範圍，因此凱許曼急需尋找一名具備穩定實力且性價比高的接班人。
金慧成當初與道奇簽下的是一張3年合約，平均年薪僅450萬美元，並附帶2028、2029年的球團選擇權。對洋基而言，這不僅是即戰力，更是未來數年內極具競爭力的低成本配置。
以投手戰力為籌碼？道奇傷兵潮成交易契機
報導分析，雖然道奇隊目前仍可能視金慧成為板凳深度與國際市場收入的保障，但若道奇更傾向培養新秀弗里蘭，洋基便有機會在交易截止日前或休賽季發動攻勢。
洋基手中握有豐富的投手資源，而這正是過去幾年深受傷兵潮所苦的道奇隊最迫切需要的補強。若雙方能達成共識，這樁「邪惡帝國」間的交易，將能讓洋基提前鎖定2027年以後的內野核心，而道奇也能緩解投手荒，達成雙贏局面。
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金慧成在2025年加盟道奇首個賽季表現亮眼，僅用170個打席就繳出1.7的勝場貢獻值（WAR），並隨隊奪得世界大賽冠軍。今年春訓他狀態依舊火燙，打擊率高達4成07、攻擊指數（OPS）.967，且被看好能爭奪開季先發二壘手。
然而，道奇隊最終卻選擇將他下放3A，改由老將羅哈斯（Miguel Rojas）、新秀弗里蘭（Alex Freeland）以及工具人艾斯皮納（Santiago Espinal）分擔內野席次。這項調度不僅讓道奇球迷感到困惑，也引起了洋基隊的注意。目前金慧成在3A維持恐怖手感，14打數敲出7支安打。
洋基之所以鎖定金慧成，主因是現任主力二壘手齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）將在2026年賽季後成為自由球員。外界預期齊澤姆的身價屆時將水漲船高，可能超出洋基的預算範圍，因此凱許曼急需尋找一名具備穩定實力且性價比高的接班人。
金慧成當初與道奇簽下的是一張3年合約，平均年薪僅450萬美元，並附帶2028、2029年的球團選擇權。對洋基而言，這不僅是即戰力，更是未來數年內極具競爭力的低成本配置。
以投手戰力為籌碼？道奇傷兵潮成交易契機
報導分析，雖然道奇隊目前仍可能視金慧成為板凳深度與國際市場收入的保障，但若道奇更傾向培養新秀弗里蘭，洋基便有機會在交易截止日前或休賽季發動攻勢。
洋基手中握有豐富的投手資源，而這正是過去幾年深受傷兵潮所苦的道奇隊最迫切需要的補強。若雙方能達成共識，這樁「邪惡帝國」間的交易，將能讓洋基提前鎖定2027年以後的內野核心，而道奇也能緩解投手荒，達成雙贏局面。